Розповіді

Не лише розповідати про боротьбу, а й брати участь — героїчна історія працівника музею, який пішов на фронт

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Грудня 2022, 21:30
Розповідаємо історію Ореста Круковського про мотивацію воювати
Фото: Армія.Inform

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