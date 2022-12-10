Не лише розповідати про боротьбу, а й брати участь — героїчна історія працівника музею, який пішов на фронт

Раніше Орест Круковський розповідав про історію українського народу та його боротьбу, але все змінилося 24 лютого. Він вирішив, що варто не тільки розповідали про боротьбу, а й брати у ній участь.
Чоловік працював істориком Музею національно-визвольної боротьби у Львові. Йому 52 роки, але він не вагався та приєднався до лав ЗСУ. Його історію розповіли в Армія.Inform
— Інакше вчинити я просто не міг, коли окупанти так нахабно почали знищувати рідну землю та наш народ, — розповідає Орест.
Орест півроку воював на східному напрямі. Увесь цей час йому щастило, він залишався неушкодженим, попри тяжкі бої. На свій день народження, 27 вересня, чоловік з побратимами пішов у наступ. Вони отримали завдання — звільнити Лиман.
За кілька днів військовим вдалося це зробити, але Орест не зміг взяти у цьому участь, адже отримав поранення в ногу.
Розповідає, що відчув лише тупий удар у стегно, а виявилося, що це були цілих дев’ять уламків.
Полилася кров. Зупинити її самотужки мені не вдавалося. Я розумів, що це може бути й кінець…
Полилася кров. Зупинити її самотужки мені не вдавалося. Я розумів, що це може бути й кінець…
Та на допомогу прийшов побратим. Він наклав мені турнікет, — ділиться Орест. Пригадує, що ніби нізвідки з’явилася автівка з військовими й лікарем.
Чоловіка везли до лікарні у Краматорську. Орест втратив два літри крові, усі хвилювалися, чи виживе він. І він таки це зробив.
У військового були операції у Краматорську та Дніпрі, витягнули усі уламки. Проте виявилося, що Орест не відчуває ноги. Фахівці були певні — це можна відновити. Тож чоловік поїхав у Львів до реабілітаційного центру Незламні.
Місяць він проходить реабілітаційні заходи, щодня по кілька годин наполегливо займається зі спеціалістами центру. Чутливість у нозі Ореста вже почала відновлюватися.
Фахівці наголошують: під час реабілітацію головне — встановити ціль. Пацієнт має розуміти, для чого проходить реабілітацію.
Фахівці наголошують: під час реабілітацію головне — встановити ціль. Пацієнт має розуміти, для чого проходить реабілітацію.
З Орестом це працює на 100%, адже він розуміє, для чого хоче відновитися. Чоловік хоче повернутися на фронт та вигнати окупантів з рідної землі.
Раніше ми розповідали історію Івана Білика, який повернувся з-за кордону, щоб захищати Україну.
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