Розповіді

Можна за кордоном казати, що ти прекрасний українець. А є інший варіант! Історія чоловіка, що повернувся боронити Україну

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Листопада 2022, 13:00
Історія Івана Білика: про війну в найгарячіших точках
Фото: Unsplash

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