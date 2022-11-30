Можно за границей говорить, что ты прекрасный украинец. А есть другой вариант! История мужчины, который вернулся защищать Украину

Сегодня мы расскажем историю военного Ивана Билыка с позывным Язь. У мужчины была успешная работа за границей, но когда в 2014 Россия напала на Украину, вернулся и вступил в ряды ВСУ.

Через год тяжелых боев он демобилизовался и уехал за границу. Но 24 февраля снова пошел на фронт. Свою историю борьбы в горячих точках фронта он рассказал Эспрессо.

О бизнесе за рубежом и начале войны в 2014

Иван — командир отделения в механизированном батальоне 24-й бригады имени короля Даниила. Воевать впервые пошел в 2014 году. Он решил бросить работу за границей и вернуться в Украину.

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Можно сидеть за границей и всем объяснять, что ты прекрасный украинец. А есть другой вариант — собрать сумку и идти защищать Украину, — уверяет он.

Он жил между Польшей и Швецией, занимался перевозками, имел свою небольшую фирму такси за границей. После возвращения в Украину сразу направился в военкомат.

Он говорит, что в Швеции вдохновился патриотизмом людей. Они сами построили себе страну.

— На тот момент мне стало понятно, чтобы нам так жить, нужно вырваться из этого российского ига. В 2014-м я шел в армию с большим патриотизмом, я надеялся, что нам все быстро удастся. К сожалению, так не случилось, — рассказывает военный.

Мужчина проходил срочную службу в 80-й десантно-штурмовой бригаде. У него был хороший опыт, без дедовщины.

Бывало за ночь делали очень много выстрелов из стрелкового оружия и несколько выстрелов из гранатометов. Тогда я овладел всем стрелковым комплектом оружия, — делится Иван.

Затем мужчина побывал почти во всех горячих точках Луганской и Донецкой области: Волноваха, Довжанск, Зеленополье. По его словам, тогда были очень тяжелые бои. Однажды украинские военные должны были прорвать кольцо врага, чтобы доставить боекомплекты и еду для собратьев.

Миссию удалось выполнить, хотя все было не так просто. Тогда россияне разбили левый фланг, а правый выстоял. Наши защитники атаковали с утра, когда оккупанты этого не ожидали.

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Сравнивали город с землей

Через год Иван демобилизовался и снова вернулся за границу к своей профессии, потому что заметил, что активных боевых действий уже не было. Впрочем, 24 февраля мужчина сразу поехал в Украину. Говорит, были очереди на выезд, а заезжать в страну почти никто не хотел.

На следующий день после возвращения пошел в военкомат и вернулся в бригаду.

— Моя совесть не позволила мне сказать “нет”. Вы можете проживать за границей, но позже может так случиться, что некуда будет возвращаться, — говорит он.

Тогда Иван попал в Попасную. По его словам, враг преобладал в количестве пехоты и артиллерии. Оккупанты просто расстреливали и уничтожали город.

Стоит дом, а они разрушали его и все дома рядом. Им не важно, были ли там гражданские, они перемалывали землю с бетоном, — рассказывает военный.

Делится: бои были тяжелые. Сначала были пехотные, потом россияне отходили и накрывали артиллерией. Иван дважды входил в город. Первый раз, когда он прикрывал дорогу товарищу, возле него что-то взорвалось.

— Я потерял сознание и проснулся ночью. Вернуться к своим было очень тяжело, потому что враг начал переодеваться в нашу одежду и сложно было идентифицировать, где свой, где чужой, — вспоминает Иван. А во второй раз в бою мужчину придавило куском стены. Так он попал в больницу.

О переломном моменте в войне

Через несколько месяцев лечения мужчина снова вернулся на фронт, тогда уже продолжалось контрнаступление в Харьковской области. Его бригада была тогда в Херсонской области.

По словам Ивана, на позициях Юга стояли наиболее боевые российские части, потому что ожидали наступления ВСУ. Он называет это переломным моментом в войне.

Россияне поверили, что в Херсонской области будет массированный удар. Враг совсем не ждал их в Харьковской.

— Очень грамотная работа командиров и Генерального штаба. Россиян обманули и нанесли удар. Тогда последовал принцип домино. Враги начали перекидывать войска из Херсона, а затем такой же удар был в Херсонской области. Настал переломный момент, когда мы поняли, что не так страшен враг, как его рисуют, — говорит военный.

Иван подчеркивает: россияне боятся и не совершают резких движений, не используют возможности вооружения из-за страха.

Они потеряили доверие к своему командованию. Было ясно, что они уже не будут такими, как зимой, — говорит он.

Мужчина участвовал в освобождении Херсонской области. 30 человек держали 2 км фронта, а это совсем не легко.

— Россияне пытались делать нам разные пакости, но мы им давали прикурить. У нас было хорошее взаимодействие между подразделениями, в отличие от россиян, — делится Иван.

Мужчина считает, что проблема россиян в том, что у них разные национальности. Вот почему в них царствует хаос.

— Это уже надоело. Есть желание дать россиянам по зубам, чтобы они откатились в свои степи и не двигались к нам. Построить забор и забыть о них. Мы дома и боремся, чтобы жить в свободной и независимой Украине, — убежден мужчина.

Наши военные делают все, чтобы защитить нас. Иногда им приходится пройти через ад. Ранее мы рассказывали историю освобожденного из плена защитника Мариуполя.

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Главное фото: 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ