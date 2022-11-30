Рассказы

Можно за границей говорить, что ты прекрасный украинец. А есть другой вариант! История мужчины, который вернулся защищать Украину

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 ноября 2022, 13:00
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