Рассказы

Голова вся в шрамах, пять контузий, бетон позарастал между пальцами: история освобожденного из плена защитника Мариуполя

Даниэла Долотова, редактор сайта 29 ноября 2022, 19:00
Василь Візантій
Фото: Facebook

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