Голова вся в шрамах, пять контузий, бетон позарастал между пальцами: история освобожденного из плена защитника Мариуполя

Он так сильно изменился за время полномасштабной войны. Это заметила мать Василия Византия Ольга. Женщина говорит, что ее сын претерпел много трансформацый как физических, так и духовных.

Мужчина на службе еще с 2016 года, успел побывать в зоне АТО/ООС. Но полномасштабное вторжение России на территорию Украины он встретил в Мариуполе, который навсегда изменил его защитников.

До 24 февраля подразделение Василия стояло возле города, но оккупанты накрывали Градами все, что попадалось им на пути. Тем защитникам, которым удалось выжить под шквальным огнем, пришлось отойти в Мариуполь.

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У него был маленький ножик. Он говорил, что вырыл ямку. Если бы не вырыл и калачиком не лег, то там бы и погиб, — рассказывает Ольга.

Однако после перемещения проще обороняться не стало. Круг все больше сужался, живых людей на улицах становилось все меньше, а город оккупанты просто равняли с землей. Так что и ожидать хороших условий не стоило.

Паршиво жили. Раз в сутки ели немного каши, черпак, а то и пол. Воду из реки пили, там, где трупов много было. Кипятили и пили. А что делать?

Но больше всех событий Василию вспоминается Азовсталь. Он до сих пор не говорит матери, что происходило, но сам забыть не может.

Азовсталь — это то, что не забудется.

Ольга только может догадываться, какие события пришлось пережить ее сыну, и с грустью наблюдает за тем, как он после них сильно похудел — всего на 30 килограммов за все это время.

Однако женщина не жалуется, а только ищет способы помочь своему ребенку. Как и тогда, когда увидела его на видео пропагандистов и узнала, что с 18 мая он во вражеском плену.

Василий, получивший ранение ровно за месяц до выхода из Азовстали и потерявший ногу на поле боя, вышел с завода, как и все — по приказу. Сложил оружие и шел километр до автобусов на Еленовку.

Об этом месте мужчина тоже вспоминает немного, но говорит исчерпывающе, что относились там к пленным, как к собакам.

Нормального отношения не было. Правда, меня ни разу не ударили. Но очень голодом морили. Воду возили из какого-то болота, которое пить было невозможно. Люди теряли сознание.

Тем временем Ольга после увиденного начала искать любую возможность освободить своего сына. Говорит, что писала и куда можно, и куда нельзя. Таким образом мужчина и попал в первый список обмена.

Женщина заметила, что психика и язык ее Василия изменилась. У него многочисленные проблемы со здоровьем: одну ногу он потерял, другая прострелена и прошита обломками, как, впрочем, печень и поджелудочная. И это только начало списка.

Бетон позарастал между пальцами. Еще где есть бетон, он же не дает посмотреть. Голова вся в шрамах, пять контузий. Глуховатый стал, громко говорит, слепота.

А еще Василий наотрез ничего не хочет говорить о пережитом. И все же мать радуется — он жив, дома и мечтает о победе Украины. Военнослужащий очень хочет увидеть собратьев и хотя бы раз встретиться с ними, чтобы отпраздновать новый этап в жизни нашей страны — счастливый и мирный.

Денис встретил врага почти лицом к лицу — недалеко от Мариуполя, где и обрывается след парня. По крайней мере, для официальных источников. Но родные верят, что он жив и находится в плену. Читай историю морского пехотинца, которого родные пытаются найти и освободить из плена.

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