Розповіді

Голова вся в шрамах, п’ять контузій, бетон позаростав між пальцями: історія звільненого з полону захисника Маріуполя

Даніела Долотова, редакторка сайту 29 Листопада 2022, 19:00
Василь Візантій
Фото: Facebook

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Голова вся в шрамах, п’ять контузій, бетон позаростав між пальцями: історія звільненого з полону захисника Маріуполя
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