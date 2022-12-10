Не только рассказывать о борьбе, но и участвовать — история работника музея, который ушел на фронт

Раньше Орест Круковский рассказывал об истории украинского народа и его борьбе, но все изменилось 24 февраля. Он решил, что стоит не только рассказывать о борьбе, но и участвовать в ней.

Мужчина работал историком Музея национально-освободительной борьбы во Львове. Ему 52 года, но он не колебался и присоединился к рядам ВСУ. Его историю рассказали в Армии.Inform.

— Иначе поступить я просто не мог, когда оккупанты так нагло начали уничтожать родную землю и наш народ, — рассказывает Орест.

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О борьбе и ранении

Орест полгода воевал на восточном направлении. Все это время ему везло, он оставался невредимым, несмотря на тяжелые бои. В свой день рождения, 27 сентября, мужчина с собратьями пошли в наступление. Они получили задачу — освободить Лиман.

Через несколько дней военным удалось это сделать, но Орест уже не смог поучаствовать в этом, ведь получил серьёзное ранение в ногу.

Рассказывает, что почувствовал лишь тупой удар в бедро, а оказалось, что это было целых девять осколков.

Полилась кровь. Остановить ее самостоятельно мне не удавалось. Я понимал, что это может быть и конец…

Но на помощь пришел собрат. Он наложил мне турникет, — делится Орест. Вспоминает, что будто ниоткуда появился автомобиль с военными и врачом.

Мужчину везли в больницу в Краматорске. Орест потерял два литра крови, все волновались, выживет ли он. И он это сделал.

О реабилитации

У военного были операции в Краматорске и Днепре, вытащили все осколки. Однако оказалось, что Орест не чувствует ноги. Специалисты были уверены — это можно восстановить. Поэтому мужчина поехал во Львов в реабилитационный центр Незламні.

Месяц он проходит реабилитационные процедуры, ежедневно несколько часов упорно занимается со специалистами центра. Чувствительность в ноге Ореста уже начала восстанавливаться.

Специалисты отмечают: во время реабилитации главное — установить цель. Пациент должен понимать, зачем проходит реабилитацию.

С Орестом это работает на 100%, ведь он понимает, зачем хочет восстановиться. Мужчина хочет вернуться на фронт и выгнать оккупантов из родной земли.

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