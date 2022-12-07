Вернулся на фронт, несмотря на запреты врачей: история военного Максима Лапко

Из окопов и спецучебы он приехал на день в почти мирный Киев. Уже забыл, что такое скопление людей и суета. Максим Лапко ушел в армию еще в 2010 году. В 2014-м защищал Украину одним из первых. Тогда же получил контузию. Однако 24-го февраля вернулся на фронт и по-прежнему стоит на обороне независимости. Историю Максима Лапко — читай в материале.

Вернулся на фронт, несмотря на запрет — история Максима Лапко

Максим Лапко шутит, что в отличие от тех, кто ушел на фронт в феврале, его уже не так шокирует относительно спокойная столица. Хотя сюда регулярно прилетает, а вечером тьма — с передовой не сравнить.

Максим вспоминает, как пошел в воздушно-десантные войска в 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду. Его история достойна голливудского фильма о человеке, который создал себя сам. Мальчик из Запорожской области, который пошел в армию сразу после школы, просто чтобы почувствовать себя мужчиной.

Сейчас также смотрят

Сейчас его свершения и сила воли не могут не поражать. Военный рассказывает, что учебу в школе не любил, больше — гулять, быть свободным. В 2010-м году он пошел на контрактную службу.

Тогда военное дело в Украине едва жило, но армия учила дисциплины. Те, кто стремился к совершенствованию, чего-то достигали.

Нам говорили: прыжков с парашютом у вас не будет, на технике ездить тоже нельзя, потому что нет солярки. Но дважды в неделю у военных были стрельбы, — рассказывает о службе в 2010-м году Максим Лапко.

Коварное нападение 2014-го мужчину удивило и прибавило украинцам ярости.

Нападения от России мы не ожидали, потому что были у них на международных учениях.

В 2014-м Максим вместе с собратьями охранял блокпост между Славянском и Краматорском, видел, как россияне сбили вертолет с генералом Кульчицким, как бежали бандиты Гиркина, как коварно воевали россияне.

Задачи были на сдерживание, Гиркина мы взяли в окружение.

Там Максима Лапко тяжело ранили. Это была тяжелая контузия, полная глухота на правое ухо, слева осталось 30% слуха, военный не чувствовал половину головы.

Год он менял места лечения и уже не надеялся вернуться на фронт. У Максима был послевоенный синдром, ведь его собратья поехали дальше, а он оставался на лечении. Тяжелее всего морально было, когда шли бои за Иловайск.

Чтобы быть полезным, Максим начал помогать волонтерам и продолжал реабилитацию. Ему советовали учиться, но сесть за учебники было сложно. Военный год занимался литературой и ходил в театры.

Дальше все было как в кино. Максим поступил в академию МВД. С глухотой ему удавалось учиться, работать в офисе Уполномоченного по правам человека, потом началась полномасштабная война.

Сначала Максим сомневался: идти или нет, а потом увидел известие о смерти морпеха Виталия Скакуна. Тогда он увез в безопасное место подругу и домашних животных, а сам пошел на войну.

Мы участвовали в разведке, аэроразведке, штурме, засадах и деоккупации населенных пунктов.

Героем себя Максим Лапко не считает. Говорит, что вся нация украинцев — герои. Максим убежден, что с украинскими флагами ВСУ будут встречать и Крым, и Донецкая область.

Я уверен, они тоже хранят закопанные украинские флаги в банках.

Ранее мы рассказывали историю освобожденного из плена защитника Мариуполя, получившего пять контузий.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!