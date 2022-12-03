Це розриває серце! Жінка показує розтрощений росіянами музей Сковороди до 300-річчя письменника і філософа

Вона проходить повз стіни розтрощеного музею, а перед очима — експозиції, які називає своїм дітищем. Так і проводить нам екскурсію пані Ганна Ярміг. Вона — завідувачка науково-освітнього відділу національного літературно-меморіального музею Сковороди. Працює у музеї вже понад півтора десятка років.

Сьогодні — 300-річчя українського письменника та філософа Григорія Сковороди (він народився 3 грудня 1722 року). Музей — зруйнували окупанти вщент….

Сковорода незнищенний, — каже тепер жінка.

Трагедія сталася 7 травня, коли прямим влучанням російської ракети музей було знищено. Тоді син директорки, який тієї ночі охороняв його, ледве вцілів – зазнав поранень.

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Це був маєток 18 сторіччя, де Сковорода жив останні роки життя, поряд він і похований.

Пам’ятник роботи скульптора Ігоря Ястребова вцілів, він нині на реконструкції – його покажуть на виставці Світ Сковороди в Українському домі в Києві.

До кордону з РФ зі Сковородинівки Богодухівського району Харківщини – трохи понад 20 кілометрів. Але не зважаючи на таку близкість до агресора – у національному музеї певні: відродять.

– Ракетою не можна зруйнувати духовне. Матеріальне — так, а духовне — ніколи. Григорій Сковорода є символом духовності українського народу. Для мене він — гартівник українського вишколу. Адже він – філософ свободи, незалежності, любові.

Наразі у національному літературно-меморіальному музеї у селі Сковородинівка на Харківщині збирають гроші на відновлення закладу.

350 тисяч гривень вже передав музею Святослав Вакарчук, ще 300 тисяч – гурт Kalush Orchestra.

– Нам допомагають і прості люди. Усі, хто побачив трагедію, всі, хто в соцмережах побачив наш рахунок, надсилають. 100 грн, 500 грн, 1000… Але в результаті це вже понад 100 тисяч!

Лише на проект потрібно понад 400 тисяч, сама реконструкція – це мільйони гривень. Головне – встигнути до холодів накрити дах, аби зберегти те, що вціліло.

Був біль втрати. Розпач якоюсь мірою. А потім — відчуття того, що все це буде подолано. Що буде перемога, що буде реставрація, що ми будемо ще кращими, — додає Ганна.

До 300-річчя Сковороди Укрзалізниця запустила потяг за маршрутом мандрів філософа, а у харківському літмузеї сьогодні проведуть Сім байок про музичну історію Харкова від Сковороди до Жадана і концерт Сковорода — Джаз.

Українські люди сильні й мужні. Раніше ми розповідали також історію вчительки, яка кілька тижнів жила в харківському метро.