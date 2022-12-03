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Це розриває серце! Жінка показує розтрощений росіянами музей Сковороди до 300-річчя письменника і філософа

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 03 Грудня 2022, 13:00
музей Сковороди

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Це розриває серце! Жінка показує розтрощений росіянами музей Сковороди до 300-річчя письменника і філософа
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Це розриває серце! Жінка показує розтрощений росіянами музей Сковороди до 300-річчя письменника і філософа
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