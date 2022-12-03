Это разрывает сердце! Женщина показывает разбитый россиянами музей Сковороды к 300-летию писателя и философа

Она проходит мимо стен разбитого музея, а перед глазами — экспозиции, которые называет своим детищем. Так и проводит нам экскурсию Анна Ярмиш. Она – заведующая научно-образовательным отделом национального литературно-мемориального музея Сковороды. Работает здесь уже более полутора десятков лет.

Сегодня – 300-летие украинского писателя и философа Григория Сковороды (он родился 3 декабря 1722 года). Музей — разрушили оккупанты полностью.

Сковорода неистребимый, — говорит женщина.

Трагедия произошла 7 мая, когда прямым попаданием российской ракеты музей был уничтожен. Тогда сын директора, который в ту ночь охранял его, едва уцелел — получил ранения.

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Это было имение 18 века, где Сковорода жил последние годы жизни, рядом он и похоронен.

Памятник работы скульптора Игоря Ястребова уцелел, он сейчас на реконструкции – его покажут на выставке Мир Сковороды в Украинском доме в Киеве.

До границы с РФ из Сковородиновки Богодуховского района Харьковской области – чуть более 20 километров. Но, несмотря на такую ​​близость к агрессору, в национальном музее уверены: возродят.

Ракетой нельзя разрушить духовное. Материальное – да, а духовное – никогда. Григорий Сковорода – символ духовности украинского народа. Для меня он — закальник украинской культуры. Ведь он – философ свободы, независимости, любви.

Сейчас в национальном литературно-мемориальном музее в селе Сковородиновка Харьковской области собирают деньги на восстановление заведения.

350 тысяч гривен уже передал музею Святослав Вакарчук, еще 300 тысяч – группа Kalush Orchestra.

– Нам помогают и простые люди. Все, кто увидел трагедию, все, кто в соцсетях увидел наш счет, присылают. 100 грн, 500 грн, 1000… Но в результате это уже больше 100 тысяч!

Только на проект нужно более 400 тысяч, сама реконструкция – это миллионы гривен. Главное – успеть до холодов накрыть крышу, чтобы сохранить уцелевшее.

Была боль утраты. Отчаяние в какой-то степени. А потом ощущение того, что все это будет преодолено. Что будет победа, будет реставрация, что мы будем еще лучше, — добавляет Анна.

К 300-летию Сковороды Укрзалізниця запустила поезд по маршруту странствий философа, а в харьковском литмузее сегодня проведут Семь басен о музыкальной истории Харькова от Сковороды до Жадана и концерте Сковорода — Джаз.

Украинские люди сильны и мужественны. Ранее мы рассказывали также историю учительницы, несколько недель жившей в харьковском метро.