Разрушены 40 витражей: Дом органной музыки в Днепре поврежден из-за удара РФ

В тот момент, когда из-за российской атаки в Днепре содрогались здания, и небо разрывалось от взрывов, пострадал один из духовных символов города — Дом органной и камерной музыки. 24 июня вражеская ракета попала по самому сердцу украинской культуры. Но даже после взрыва учреждение продолжает работу.

Дом органной и камерной музыки: в каком состоянии

В результате взрывной волны в здании вылетело более 40 витражных окон. Об этом Суспільному рассказал директор и художественный руководитель учреждения Антон Чернета. В частности, получили повреждения два больших витража и около 40 меньших, расположенных в разных частях исторического здания.

Впрочем, главный инструмент, орган, уцелел. Это стало настоящим чудом для всей команды и музыкантов, которые еженедельно дарили городу живую классику.

Во время атаки в здании находился только охранник, который вовремя спустился в укрытие.

Несмотря на повреждения, Антон Чернета призвал не сдаваться.

— Это все восстановится. Это нас не остановит. Мы держим художественный фронт. Все отреставрируем и продолжим. В этом величественном здании будут новые проекты.

По его словам, помогать с реставрацией витражей и других поврежденных элементов согласились благотворители. Сейчас уже идет обследование здания, чтобы оценить масштабы разрушений.

Почему важно восстановить витражи

В уникальных витражей, которые украшали зал почти полвека, есть особая художественная и историческая ценность. Их создавали днепровские художники еще в советские времена.

— Это тоже наша история, мы не должны просто забывать ее. Будет очень грустно, если мы потеряем все это.

Сообщила художница-витражистка Инга Касаткина.

К тому же, начальница городского управления по охране культурного наследия Надежда Лиштва заверила, что сейчас идет подготовка акта оценки повреждений.

К процессу привлекут и местных мастеров, которые смогут ориентировочно подсчитать стоимость восстановления. Сейчас необходимо провести замеры и определить, какие элементы возможно реставрировать, а что придется изготавливать заново. Ведь витражная техника является довольно сложной.

Несмотря на разрушения, Дом органной и камерной музыки не останавливает свою работу. Уже в эти выходные учреждение завершает концертный сезон.

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