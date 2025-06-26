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Разрушены 40 витражей: Дом органной музыки в Днепре поврежден из-за удара РФ

Анастасия Жиденко, редактор сайта 26 июня 2025, 21:00
Дом органной и камерной музыки
Фото Суспільне

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