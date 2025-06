Тигроловы на Бродвее: как украинская культура покоряет мировую сцену

В сердце Нью-Йорка, на легендарном Бродвее, произошло знаковое событие для украинской культуры: драматические чтения мюзикла Тигроловы (The Hunters and the Hunted).

Этот проект, основанный на приключенческом романе Ивана Багряного, был представлен в студии Open Jar, подчеркивая его универсальную ценность и актуальность.

От Киева до Нью-Йорка: путь Тигроловов

Мюзикл Тигроловы — результат совместного творчества украинских деятелей искусства: Кирилла Бескоровайного, Антона Гуманюка и Богдана Решетилова.

Режиссером бродвейских чтений стала американка Лиза Рафферти, которая восторженно отозвалась о смелости и универсальности украинской истории.

Этот замечательный мюзикл, эта история о храбрости и сопротивлении, актуальна и сейчас. История украинская, но по масштабу и актуальности действительно универсальна. Для меня большая честь присоединиться к этому проекту, — отметила Рафферти.

На Бродвее прозвучали 11 песен, переведенных на английский, а также фрагменты диалогов.

Музыкальное сопровождение обеспечил украинский пианист Руслан Рамазанов.

Миссия мюзикла: открыть миру правду об Украине

Соавтор мюзикла Кирилл Бескоровайный подчеркнул важность проекта:

Этот проект важен не только как художественное произведение, но и как попытка донести до мира правду об украинском прошлом, которая до сих пор недостаточно известна из-за десятилетий российской и советской дезинформации.

Эту мысль поддержал и профессор Гарвардского университета, лауреат премий Тони и Оби Стю Стюарт, который отметил, что крылатое выражение из романа Багряного У смелых всегда есть счастье полностью соответствует американскому духу.

История, резонирующая с современностью

Мюзикл “Тигроловы”, как и оригинальный роман Ивана Багряного, рассказывает драматическую историю Григория Многогрешного.

Это молодой украинский инженер-авиатор, приговоренный советской властью к 25 годам тюремного заключения.

Во время этапирования он совершает отчаянный побег из “эшелона смерти”, выпрыгивая из поезда в сибирскую тайгу.

После изнурительной борьбы за выживание в диких условиях Григорий находит убежище в семье Сирко — украинских переселенцев, живущих в гармонии с природой, охотясь на тигров.

Здесь он находит не только приют, но и любовь. Однако его покой под угрозой, ведь майор НКВД Медвин намерен найти и уничтожить Григория.

Украинская премьера и предстоящие показы

Украинская премьера мюзикла Тигроловы состоялась 2 июня 2023 года в Киевском национальном театре оперетты.

Ближайший показ в Украине запланирован на 29 июня.

Презентация на Бродвее является значительным шагом в продвижении украинской культуры и истории на международной арене, особенно в контексте современной борьбы Украины за свою идентичность и свободу.

Ранее Илья Чопоров рассказывал нам о развитии украинского театра, мюзикла и кабаре, а также анализировал влияние российской пропаганды на культурные процессы в Украине.

