Тигролови на Бродвеї: як українська культура підкорює світову сцену

У серці Нью-Йорка, на легендарному Бродвеї, відбулася знакова подія для української культури: драматичні читання мюзиклу Тигролови (The Hunters and the Hunted).

Цей проект, що базується на пригодницькому романі Івана Багряного, був представлений у студії Open Jar, підкреслюючи його універсальну цінність та актуальність.

Від Києва до Нью-Йорка: шлях Тигроловів

Мюзикл Тигролови — це результат спільної творчості українських митців: Кирила Бескоровайного, Антона Гуманюка та Богдана Решетілова.

Режисеркою бродвейських читань стала американка Ліза Рафферті, яка захоплено відгукнулася про сміливість та універсальність української історії.

Цей чудовий мюзикл, ця історія про хоробрість та спротив, апелює до сьогодення. Історія українська, але за масштабом та актуальністю справді універсальна. Для мене велика честь долучитися до цього проекту, — зазначила Рафферті.

На Бродвеї прозвучали 11 пісень, перекладених англійською, а також фрагменти діалогів.

Музичний супровід забезпечив український піаніст Руслан Рамазанов.

Місія мюзиклу: відкрити світу правду про Україну

Співавтор мюзиклу Кирило Бескоровайний наголосив на важливості проекту:

Цей проект важливий не лише як художній твір, а як спроба донести до світу правду про українське минуле, яка досі недостатньо відома через десятиліття російської й радянської дезінформації.

Цю думку підтримав і професор Гарвардського університету, лауреат премій Тоні та Обі Стю Стюарт, який зауважив, що крилатий вислів з роману Багряного Сміливі завжди мають щастя цілком відповідає американському духу.

Історія, що резонує із сьогоденням

Мюзикл Тигролови, як і оригінальний роман Івана Багряного, розповідає драматичну історію Григорія Многогрішного. Це молодий український інженер-авіатор, засуджений радянською владою до 25 років ув’язнення.

Під час етапування він здійснює відчайдушну втечу з “ешелону смерті”, вистрибуючи з потяга в сибірську тайгу.

Після виснажливої боротьби за виживання в диких нетрях, Григорій знаходить притулок у родині Сірків — українських переселенців, які живуть у гармонії з природою, полюючи на тигрів.

Тут він не лише знаходить прихисток, а й кохання. Проте його спокій під загрозою, адже майор НКВС Медвин має намір знайти та знищити Григорія.

Українська прем’єра та майбутні покази

Українська прем’єра мюзиклу Тигролови відбулася 2 червня 2023 року в Київському національному театрі оперети. Найближчий показ в Україні заплановано на 29 червня.

Презентація на Бродвеї є значним кроком у просуванні української культури та історії на міжнародній арені, особливо в контексті сучасної боротьби України за свою ідентичність та свободу.

