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Перетворити посольство РФ на музей війни — що відомо про проект та які артефакти там будуть

Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV 13 Вересня 2022, 23:00
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