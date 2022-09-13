Перетворити посольство РФ на музей війни — що відомо про проект та які артефакти там будуть

Війна Росії в Україні триває вже вісім років. Зараз ми спостерігаємо чергову її фазу — великий контрнаступ Збройних сил України на Харківщині. Щоб донести до майбутніх поколінь усю правду про нашу теперішню визвольну боротьбу, потрібно вже нині документувати та збирати експонати для виставок та музеїв. Так вважають фахівці, які активно цим займаються.

На сайті президента України вже зареєстрували петицію, щоб майбутній музей цієї війни створили у посольстві Російської Федерації в Києві.

— Наша мета — створити такий підрозділ, який розшукуватиме зниклі артефакти та повертатиме їх до тих музейних установ, у яких вони були взяті окупаційними військами, — каже співробітник Національного військово-історичного музею ЗСУ Павло Нетьосов.

Ще у 1990-х роках чоловік почав досліджувати місяця боїв Другої світової війни, тож знає, як правильно цим займатися.

А вісім років тому, коли Росія почала вторгнення в Україні, чоловік їздив на Схід і почав створювати Блокпост пам’яті — переносну виставку у 50 ящиках. Саме з неї розпочався головний проект — Стіна пам’яті. За вісім років на ній з’явилося понад 4500 світлин українських героїв.

Павло Нетьосов продовжував збирати експонати для майбутнього музею війни навіть під час оборони Ірпеня. В колекції вже є частини розбитої техніки РФ.

Українців на захист Батьківщини надихають навіть найменші деталі. Раніше ми розповідали про символи боротьби України.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!