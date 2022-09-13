Превратить посольство РФ в музей войны — что известно о проекте и какие артефакты там будут

Война России в Украине продолжается уже восемь лет. Сейчас мы наблюдаем ее очередную фазу — большое контрнаступление Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Чтобы донести до будущих поколений всю правду о нашей нынешней освободительной борьбе, нужно уже сейчас документировать и собирать экспонаты для выставок и музеев. Так считают специалисты, которые активно этим занимаются.

На сайте президента Украины уже зарегистрировали петицию, чтобы будущий музей этой войны был создан в посольстве Российской Федерации в Киеве.

— Наша цель — создать такое подразделение, которое будет разыскивать исчезнувшие артефакты и возвращать их в музейные учреждения, в которых они были взяты оккупационными войсками, — говорит сотрудник Национального военно-исторического музея ВСУ Павел Нетёсов.

Еще в 1990-х годах мужчина начал исследовать места боев Второй мировой войны и знает, как правильно этим заниматься.

А восемь лет назад, когда Россия начала вторжение в Украину, мужчина ездил на Восток и начал создавать Блокпост памяти — переносную выставку в 50 ящиках. Именно с нее начался главный проект — Стена памяти. За восемь лет на ней появилось более 4500 фотографий украинских героев.

Павел Нетёсов продолжал собирать экспонаты для будущего музея войны даже во время обороны Ирпеня. В коллекции уже есть части разбитой техники РФ.

Украинцев на защиту родной страны вдохновляют даже малейшие детали. Ранее мы рассказывали о символах борьбы Украины.

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