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В самые темные времена у украинцев есть светлые символы! Какие вещи вдохновляют бороться за Украину

Анастасия Ечкалова, журналист программы Викна-новости 13 сентября 2022, 07:00

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Які речі надихали боротися за Україну

В самые темные времена у украинцев есть светлые символы! Какие вещи вдохновляют бороться за Украину
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