В самые темные времена у украинцев есть светлые символы! Какие вещи вдохновляют бороться за Украину

Даже в самые темные времена у украинцев есть светлые символы, которые помогают верить — победа за нами.

24 февраля боевой дух украинцев подняли легендарные слова украинских защитников острова Змеиный, ставшие слоганом борьбы с российскими захватчиками.

Эта фраза облетела весь мир и в первые страшные дни русского вторжения вооружила украинцев, став слоганом полномасштабной войны.

А дальше появились песни, героические поступки, примеры смелости, которые помогали нам бороться с оккупантом, даже из последних сил.

Следующий символ войны, поднявший боевой дух украинцев, возник 27 февраля на Софиевской площади. Тогда лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк, который с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины встал в ряды ТрО, акапельно спел гимн сечевых стрельцов.

Кроме того, мы научились улыбаться даже в самые темные времена. Особенно этому способствовал наш пес Патрон. Мы чувствовали поддержку всего мира и нашли верных друзей Украины. И все помогало нам сражаться, а не бояться.

Два слова — Призрак Киева — также стали символом непобедимости и давали ощущение защиты. В течение нескольких недель украинцы рассуждали, кто может быть героем, который в первые несколько суток полномасштабного вторжения приземлил несколько десятков вражеских самолетов.

Однако весной Воздушные силы ВСУ сделали официальное заявление, что легендарный пилот — это сборный образ и совместная работа 40-й бригады тактической авиации, героически защищавшей небо столицы. Несмотря на это, городская легенда продолжает жить.

В начале апреля ВСУ освободили Киевскую область от российских оккупантов. Тогда и открылись Буча, Бородянка, Ирпень, Ворзель и Гостомель. Россияне после себя оставили тысячи трупов убитых и замученных мирных жителей. В развалинах от обстрелов и бомбардировок стояли целые улицы.

Пока мир был шокирован, украинцы должны были бороться дальше и держаться, как кухонный шкафчик с петушком в Бородянке, чудом уцелевший на стене разрушенного дома. На нем стоял керамический петушок, тоже ставший чьим-то символом стойкости.

Потом мы все мечтали, чтобы из окружения спасли азовцев. Защитники героически защищали Мариуполь и 86 дней удерживали завод Азовсталь практически без запасов пищи, воды и медикаментов.

Именно Азовсталь стал для всего мира символом непокорности и непобедимости. Раненые и истощенные защитники Мариуполя не сломались, но переломили ход войны.

Военные стали символом того, как мы должны поддерживать и не забывать каждого своего защитника.

Новый символ будущей победы, набирающий все больше популярности — это домашние оладьи. Это произошло после того, как в сети появилось видео, где жители только что освобожденной Балаклеи после шести месяцев оккупации благодарят украинских защитников и, будто родным сыновьям, предлагают домашние оладьи.

С 24 февраля все эти символы останутся в нашей истории. Но самым большим символом полномасштабной войны для украинцев остается именно сплоченность.

Впрочем, самая большая ценность нашей страны — в ее людях. Читай историю 64-летнего Валентина из Бучи, единственного из подразделения оставшегося в городе и самостоятельно остановившего колонну вражеской техники.

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