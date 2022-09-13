У найтемніші часи українці мають світлі символи! Які речі надихали боротися за Україну

Навіть у найтемніші часи українці мають світлі символи, які допомагають вірити — перемога за нами.

24 лютого бойовий дух українців піднесли легендарні слова українських захисників острова Зміїний, які стали слоганом боротьби з російськими загарбниками.

Ця фраза облетіла увесь світ і в перші найстрашніші дні російського вторгнення озброїла українців та стала слоганом повномасштабної війни.

А далі з’явилися пісні, героїчні вчинки, приклади сміливості, які допомагали нам боротися з окупантом, навіть з останніх сил.

Наступний символ війни, що підняв бойовий дух українців, виник 27 лютого на Софіївській площі. Тоді лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк, який з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України став до лав ТрО, акапельно заспівав гімн січових стрільців.

Крім того, ми навчилися посміхатись навіть у найтемніші часи. Особливо цьому сприяв наш пес Патрон. Ми відчували підтримку усього світу та знайшли найвірніших друзів України. І все допомагало нам боротися, а не боятися.

Два слова — Привид Києва — також стали символом непереможності та давали відчуття захисту. Протягом кількох тижнів українці міркували, хто може бути героєм, який у перші кілька діб повномасштабного вторгнення приземлив кілька десятків ворожих літаків.

Проте навесні Повітряні сили ЗСУ зробили офіційну заяву, що легендарний пілот — це збірний образ та спільна робота 40-ї бригади тактичної авіації, що героїчно боронила небо столиці. Попри це міська легенда продовжує жити.

На початку квітня ЗСУ звільнили Київщину від російських окупантів. Тоді й відкрились Буча, Бородянка, Ірпінь, Ворзель і Гостомель. Росіяни по собі лишили тисячі трупів вбитих та закатованих мирних мешканців. У руїнах від обстрілів та бомбардувань стояли цілі вулиці.

Поки світ був шокований, українці мусили боротися далі та триматися, як кухонна шафка з півником у Бородянці, що дивом вціліла на стіні зруйнованого будинку. На ній стояв керамічний півник, що теж став чиїмось символом стійкості.

Потім ми всі мріяли, щоб з оточення врятували азовців. Оборонці героїчно боронили Маріуполь та 86 днів утримували завод Азовсталь практично без запасів їжі, води та медикаментів.

Саме Азовсталь став для всього світу символом нескореності та непереможності. Поранені та виснажені оборонці Маріуполя не зламалися, але переламали хід війни.

Військові стали символом того, як ми маємо підтримувати та не забувати про кожного свого захисника.

Новий символ майбутньої перемоги, що набирає все більше популярності — це домашні оладки. Це сталось після того, як у мережі з’явилося відео, де жителі щойно звільненої Балаклії після шести місяців окупації дякують українським захисникам і, наче рідним синам, пропонують домашні оладки.

Від 24 лютого усі ці символи залишаться у нашій історії. Та найбільшим символом повномасштабної війни для українців залишається саме згуртованість.

Втім, найбільша цінність нашої країни — в її людях. Читай історію 64-річного Валентина з Бучі, який єдиний з підрозділу залишився в місті та самотужки зупинив колону ворожої техніки.

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