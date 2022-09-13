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У найтемніші часи українці мають світлі символи! Які речі надихали боротися за Україну

Анастасія Єчкалова, журналістка програми Вікна-новини 13 Вересня 2022, 07:00

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Які речі надихали боротися за Україну

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