Стати частиною легенди може кожен! Полк Азов оголосив набір добровольців

Полк Азов став легендою нашого часу. Витривалі, мужні, хоробрі бійці роблять усе для оборони України. Вже понад вісім років азовці мужньо захищають нашу країну від навали російських загарбників.
Тепер шанс приєднатися до команди легендарних воїнів з’явився в усіх охочих. Зараз проходить набір до азовського підрозділу ЗСУ. Там потрібні добровольці, мотивовані та стресостійкі бійці, що готові повністю присвятити своє життя боротьбі та разом здолати всі перешкоди на шляху до перемоги.
Для чинних військовослужбовців є можливість переведення з інших частин.
Щоб потрапити до полку, треба пройти чотири кроки.
Українські військові — наші герої, які ціною власного життя боронять Україну. ЗСУ роблять усе, щоб вигнати окупанта з нашої землі. Раніше ми розповідали, як ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на Херсонщині.
Фото: Азов
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