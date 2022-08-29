Люди

Стать частью легенды может каждый! Полк Азов объявил набор добровольцев

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 августа 2022, 20:00

Больше видео
0:06:27
вдова героя Андрія Кизило
К горю невозможно привыкнуть: вдова героя Андрея Кызыло рассказала о том, каким был ее муж
0:05:53
Окупація Северинівки: які жахіття чинили окупанти
Уничтожали дома, пытали, убивали. История пенсионера из Севериновки, которого похитили россияне
0:15:26
Алексей Данилов
Мы не дойдем до переговоров Минск-3! Секретарь СНБО Данилов о путях мира для Украины
0:02:22
Історія власниці швейного цеху
Враг уничтожил ее бизнес, а она, как феникс, возродилась снова! История владелицы швейного цеха
Смотреть больше

Последние видео
0:06:27
вдова героя Андрія Кизило

К горю невозможно привыкнуть: вдова героя Андрея Кызыло рассказала о том, каким был ее муж
0:06:06
як окупанти в українському Криму бояться наступу ЗСУ
В панике ищут партизан и усиливают репрессии: как оккупанты в украинском Крыму боятся наступления ВСУ
0:03:35
Харків
Россияне прут, но безуспешно: последние новости Харькова и последствия утренних ракетных ударов
0:03:02
бригадам ТрО урочисто вручили бойові прапори
Впервые в истории Украины бригадам ТрО торжественно вручили боевые флаги – что это значит
0:02:34
Полк Азов оголосив набір добровольців: що треба зробити
Стать частью легенды может каждый! Полк Азов объявил набор добровольцев
0:03:28
Евакуація на Миколаївщині
Если произойдет взрыв на ЗАЭС. Готова ли Николаевская область к эвакуации
29 серпня День пам'яті захисників України: все про День пам'яті загиблих
Герои живут вечно! Страна отмечает День памяти защитников Украины
0:05:00
ЗСУ прорвали першу лінію оборони в Херсоні: контрнаступ розпочався
Дальше — больше! ВСУ прорвали первую линию российской обороны в Херсонской области
0:02:16
Обстріл Енергодару
Мощные обстрелы Украины продолжаются: последствия взрывов в Энергодаре, Харькове, Сарнах и Орехове
0:10:10
Скільки зароблять українські переселенці в Польщі
Украинцы — не дешевая рабочая сила! Сколько зарабатывают наши переселенцы в Польше
Больше видео
бригадам ТрО урочисто вручили бойові прапори
Читать дальше
Впервые в истории Украины бригадам ТрО торжественно вручили боевые флаги – что это значит
Евакуація на Миколаївщині
Читать дальше
Если произойдет взрыв на ЗАЭС. Готова ли Николаевская область к эвакуации

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь