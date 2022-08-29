Стать частью легенды может каждый! Полк Азов объявил набор добровольцев

Полк АЗОВ стал легендой нашего времени. Выносливые, мужественные, храбрые бойцы делают все для обороны Украины. Уже больше восьми лет азовцы мужественно защищают нашу страну от нашествия российских захватчиков.

Теперь шанс присоединиться к команде легендарных воинов появился у всех желающих. Сейчас проходит набор в азовское подразделение ВСУ. Там нужны добровольцы, мотивированные и стрессоустойчивые бойцы, готовые полностью посвятить свою жизнь борьбе и преодолеть все препятствия на пути к победе.

Для действующих военнослужащих есть возможность перевода из других частей.

Сейчас также смотрят

Чтобы попасть в полк, нужно пройти четыре шага.

Собеседование. Позвонить на горячую линию центра комплектации +38 096 114 88 33 или заполнить анкету. Пройти телефонное собеседование с оператором и записаться на собеседование, затем приехать в центр комплектации в Киеве. Психологические испытания Национальной гвардии Украины и военно-врачебную комиссию. По прибытии в центр комплектации рекрут записывается на тесты в НГУ, после успешной сдачи которых выдается направление на ВВК (направление действительно один месяц). Подписание контракта и прохождение базового курса боевой подготовки. Курс длится девять недель, после успешного прохождения получают шеврон Азов. Финальный шаг — прохождение БКБП. После прохождения курса решается, куда дальше попадет рекрут.

Украинские военные — наши герои. Ценой собственной жизни они защищают Украину. ВСУ делают все, чтобы прогнать оккупанта из нашей земли. Ранее мы рассказывали, как ВСУ прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Фото: Азов

Читай нас в Telegram и делись новостями с друзьями!