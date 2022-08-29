Стать частью легенды может каждый! Полк Азов объявил набор добровольцев

Полк АЗОВ стал легендой нашего времени. Выносливые, мужественные, храбрые бойцы делают все для обороны Украины. Уже больше восьми лет азовцы мужественно защищают нашу страну от нашествия российских захватчиков.
Теперь шанс присоединиться к команде легендарных воинов появился у всех желающих. Сейчас проходит набор в азовское подразделение ВСУ. Там нужны добровольцы, мотивированные и стрессоустойчивые бойцы, готовые полностью посвятить свою жизнь борьбе и преодолеть все препятствия на пути к победе.
Для действующих военнослужащих есть возможность перевода из других частей.
Чтобы попасть в полк, нужно пройти четыре шага.
Украинские военные — наши герои. Ценой собственной жизни они защищают Украину. ВСУ делают все, чтобы прогнать оккупанта из нашей земли. Ранее мы рассказывали, как ВСУ прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.
Фото: Азов
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