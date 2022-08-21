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Парад знищеної російської техніки на Хрещатику — такого Путін точно не очікував

Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV 21 Серпня 2022, 16:00

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