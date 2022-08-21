Парад знищеної російської техніки на Хрещатику — такого Путін точно не очікував

До Дня Незалежності України на Хрещатику знову з’явилися танки. Це поки не парад нашої перемоги, але виставка знищеної російської військової техніки. І кожного дня ЗСУ здобувають нові експонати.

Окупанти в лютому мріяли взяти Київ за кілька днів і провести тут свій парад. І ось за пів року рештки їхніх танків, бронемашин, артилерійських систем і ракет – на центральній вулиці столиці.

Подивитись наживо російську військову техніку у перший день виставки прийшли тисячі людей, але найбільше до вподоби тут дітям та підлітками.

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Водночас їхні батьки пильно спостерігають, оскільки організатори просять бути обережними – більшість ворожої техніки, що була знищена нашими воїнами, має чимало гострих країв.

На такий своєрідний парад, організований ЗСУ, Нацгвардією та ГУР зібрали чимало цікавих експонатів з усього фронту.

Попереду — самохідні артустановки, далі російські танки, важкі вогнеметні системи та різна бронетехніка, залишки ракет та реактивних снарядів.

Загалом на Хрещатику 80 одиниць військової техніки та зброї окупантів. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, мета виставки полягає у тому, щоб нагадати всім, що війна триває, а наші воїни потребують нашої підтримки щоденно.

Підтримати українських військових, які знаходяться у російському полоні, вирішила Джамала. Читай про те, як співачка повернулась до Києва й провела акцію на підтримку азовців.

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