Парад уничтоженной российской техники на Крещатике — такого Путин точно не ожидал

Ко Дню Независимости Украины на Крещатике снова появились танки. Это пока не парад нашей победы, но уже выставка уничтоженной российской военной техники. И каждый день ВСУ добывают новые экспонаты.

Оккупанты в феврале мечтали взять Киев за несколько дней и провести здесь свой парад. И вот, через полгода, остатки их танков, бронемашин, артиллерийских систем и ракет – на центральной улице столицы.

Посмотреть вживую на российскую военную технику в первый день выставки пришли тысячи людей, но больше всего здесь нравится детям и подросткам.

В то же время их родители пристально следят за детьми. Организаторы просят быть осторожными – большинство вражеской техники, уничтоженной нашими воинами, имеет немало острых краев.

На такой своеобразный парад, организованный ВСУ, Нацгвардией и ГУР, собрали немало интересных экспонатов со всего фронта.

Впереди — самоходные артустановки, далее российские танки, тяжелые огнеметные системы и бронетехника, остатки ракет и реактивных снарядов.

В общей сложности на Крещатике собраны 80 единиц военной техники и оружия оккупантов. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, цель выставки состоит в том, чтобы напомнить всем, что война продолжается, а наши воины каждый день нуждаются в нашей поддержке.

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