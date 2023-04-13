Хотят уничтожить нашу идентичность!Оккупанты вывезли из музея Херсона 80-85% экспонатов

С начала полномасштабной войны россияне уничтожают не только объекты критической инфраструктуры, но и культуры и образования. Оккупанты уничтожают и грабят музеи, похищают исторические реликвии, они хотят лишить нас нашей истории и идентичности.

Обломки российской ракеты падали на музей Пирогово, из-за обстрелов пострадал музей, где хранились работы художницы Марии Приймаченко, а много музеев, которые находились и находятся в оккупации, разграбили.

Леся Никитюк во время съемок нового сезона тревел-шоу LeМаршрутка (на Новом канале) побывала в Херсоне. Она посетила Художественный музей и Государственный архив. Работники рассказали Лесе Никитюк, как оккупанты разграбили экспонаты и документы.

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Как оккупанты разграбили музей в Херсоне

Сотрудница Художественного музея Анна рассказывает, что в помещении хранились иконы 14 века, оригиналы работ Айвазовского и Врубеля, а также очень большая коллекция произведений украинских художников. Она подчеркнула, что до начала полномасштабной войны в музее было более 14 тысяч экспонатов.

— С марта и по середину лета мы, скажем так, тайно ходили на работу.

Никого сюда не пускали, придумали легенду, что здесь ничего нет. Главным прикрытием была большая реставрация и ремонт здания.

Эта уловка, к сожалению, не спасла музейные экспонаты. В здание все-таки пришли россияне.

По ее словам, 19 июля был назначен новый директор от российской “власти”. Он приказал отдавать все и сдаваться, работникам угрожали.

— У россиян была цель — не оставить ни одного материального доказательства нашей украинской идентичности, — говорит женщина. Она добавляет, что оккупанты забрали 80-85% того, что было в музее.

Как оккупанты разграбили Госархив в Херсоне

Кроме музея в Херсоне пострадал также Государственный архив. Оккупанты вывезли оттуда много исторических документов многовековой истории всего Юга Украины: оригиналы писем, грамот, рукописей, географических карт. Работница архива Ирина говорит, что 29 июля оккупанты просто вытолкали работников, забрали ключи и ограничили доступ.

— Сейчас мы видим, что похитили самые ценные документы. То, что содержит информацию по истории Херсонской области, интересует людей, которые изучают свою родословную, что касается в целом жизни на нашей территории. Практически все это вывезли.

Было несколько десятков военных, которые по цепочке загружали фуры и увозили артефакты в неизвестном направлении.

Наверное, в Крым. Есть надежда, что когда россияне будут убегать, будут спасать себя, а не наши документы. Поэтому, надеюсь, они сохранятся, — с надеждой рассказывает женщина.

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