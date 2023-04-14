Полсотни обстрелов в день, но кофейни открыты. Как живет Херсон “в шаге” от россиян

Жить в городе, разделенном на зоны опасности, но ходить в кафе и планировать жизнь. Парадокс Херсона — дня не проходит без обстрелов города и области.

Уже с начала этих суток известно по меньшей мере о двух погибших и двух раненых людях в результате обстрела деоккупированной части Херсонской области.

Вместе с тем в городе работают магазины и кафе, людей весной стало существенно больше. Они признаются: к сожалению, уже стали привыкать к постоянным обстрелам, ведь враг может бить от 50 раз в день!

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За прошедшие сутки также известно об обстрелах. По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 68 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонской области. Выпустили 280 снарядов из тяжелой артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации.

Также известно, что оккупанты бомбардируют область авиабомбами.

В то же время сейчас продолжается эвакуация жителей: ежедневно из города и области выезжает около 50–100 человек.

С 26 марта из прифронтового поселка Козацкое в Херсонской области уже эвакуировано более 70 несовершеннолетних, а на днях оттуда выехало 19 последних детей.

Эвакуация из Херсонской области — добровольная. Подробнее, что такое добровольная эвакуация и как о ней узнать, мы писали в нашем другом материале.

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Фото: Getty Images