Россияне атакуют на востоке и обороняются на юге: карта боевых действий в Украине 15 апреля в режиме онлайн

Каждое изменение на карте боевых действий в Украине дается титаническими усилиями нашей армии. А даже самый маленький клочок освобожденной родной земли — такой важный и дорогой сердцу.
Однако ситуация на передовой меняется очень динамично. Поэтому прислушивайся к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная.
Захватчики добиваются некоторых успехов в Бахмуте и проводят наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.
А на юге Украины оккупанты укрепляют свои позиции, готовясь к возможному украинскому контрнаступлению.
Между тем ЧВК Вагнер учит украинских детей овладевать оружием в рамках Российского национального движения кадетов молодой армии (Юнармии) на временно оккупированной территории.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:
Россияне сосредотачиваются на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Россияне сосредотачиваются на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки наши защитники отбили около 40 атак противника.
Ситуация на фронте по направлениям:
Россияне используют украинские медицинские учреждения на временно оккупированных территориях для лечения своих солдат.
В городской больнице № 2 Горловки и поликлинике Горловского машиностроительного завода работают около 185 российских медиков. Они оказывают помощь исключительно российским военнослужащим.
Тем временем украинская авиация за минувшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
Освобожденный Херсон пытается прийти в себя после российской оккупации. И хотя город оживает, он все равно постоянно находится под прицелом захватчиков. Смотри, какая ситуация в Херсоне сегодня.
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