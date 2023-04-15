Россияне атакуют на востоке и обороняются на юге: карта боевых действий в Украине 15 апреля в режиме онлайн

Каждое изменение на карте боевых действий в Украине дается титаническими усилиями нашей армии. А даже самый маленький клочок освобожденной родной земли — такой важный и дорогой сердцу.

Однако ситуация на передовой меняется очень динамично. Поэтому прислушивайся к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 апреля 2023 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная.

Захватчики добиваются некоторых успехов в Бахмуте и проводят наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.

А на юге Украины оккупанты укрепляют свои позиции, готовясь к возможному украинскому контрнаступлению.

Между тем ЧВК Вагнер учит украинских детей овладевать оружием в рамках Российского национального движения кадетов молодой армии (Юнармии) на временно оккупированной территории.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 15 апреля 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:

шесть авиационных ударов;

19 ракетных ударов, 13 из них — из ЗРК С-300 по Славянску и Краматорску;

около 20 обстрелов из РСЗО.

Россияне сосредотачиваются на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки наши защитники отбили около 40 атак противника.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оккупанты обстреляли населенные пункты Галагановка Черниговской области; Студенок, Ровно, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Казачья Лопань, Токаревка, Малые Проходы, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанск, Нестерное и Землянки в Харьковской области.

и направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оккупанты обстреляли населенные пункты Галагановка Черниговской области; Студенок, Ровно, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Казачья Лопань, Токаревка, Малые Проходы, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанск, Нестерное и Землянки в Харьковской области. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Строевка, Дворичанское, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кондрашовка, Масютовка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

направлении вражеским обстрелам подверглись Строевка, Дворичанское, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кондрашовка, Масютовка, Табаевка и Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы и недалеко от Белогоровки. От артиллерийских обстрелов пострадали Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Спорное Донецкой области.

направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы и недалеко от Белогоровки. От артиллерийских обстрелов пострадали Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Украинские подразделения отразили около 15 атак противника. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского, но успеха не имел. Обстрелял населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского, но успеха не имел. Обстрелял населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где подразделения сил обороны Украины отразили около 15 атак. Вражеским обстрелам подверглись Победа и Новомихайловка Донецкой области.

направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где подразделения сил обороны Украины отразили около 15 атак. Вражеским обстрелам подверглись Победа и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг не наступал. Однако обстрелял населенные пункты Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Угледар Донецкой области.

направлении враг не наступал. Однако обстрелял населенные пункты Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Угледар Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются. Обстреляли населенные пункты недалеко от линии боевого столкновения, в частности Времовку и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновку, Червоное, Гуляйполе, Малую Токмачку, Орехов Запорожской области; Золотую Балку, Новоберислав, Казацкое, Ивановку, Никольское, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Россияне используют украинские медицинские учреждения на временно оккупированных территориях для лечения своих солдат.

В городской больнице № 2 Горловки и поликлинике Горловского машиностроительного завода работают около 185 российских медиков. Они оказывают помощь исключительно российским военнослужащим.

Тем временем украинская авиация за минувшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

один пункт управления россиян;

три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника;

одну вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Освобожденный Херсон пытается прийти в себя после российской оккупации. И хотя город оживает, он все равно постоянно находится под прицелом захватчиков. Смотри, какая ситуация в Херсоне сегодня.

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