У передчутті контрнаступу ЗСУ: як росіяни на Півдні оборонні рубежі зводять

Усі ми пам’ятаємо успішний контрнаступ ЗСУ на Півдні та звільнення Херсона. Але коли окупанти тікали на лівий берег, то мінували усе, що могли.

Згідно зі щоденними звітами Генштабу ЗСУ, окупанти захищаються на Південному напрямку та будують оборонні рубежі.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону Єдині новини про оборону окупантів та ситуацію на Півдні.

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Про оборонні рубежі окупантів на Півдні

Наталя Гуменюк каже, що росіяни починали мінування територій на Півдні, коли тікали з правого берега Херсонщини на лівий.

— Ми вже тоді спостерігали процеси замінування узбережжя, побудови не одного рубежу оборони. Бачимо і зараз, що вони намагаються хоч чимось зайняти руки та продовжують будувати оборонні споруди та проводити їх інженерне облаштування.

Вони усвідомлюють, що це їм знадобиться, — каже Гуменюк.

Про ситуацію на Півдні України

Зараз майже уся увага прикута до Сходу й тамтешніх боїв. Про Південь в інфопросторі говорять менше. Але, за словами Гуменюк, ситуація на Півдні також напружена, оскільки ворог під українським натиском починає озлоблено бити по цивільному населенню.

— Саме тому ми менше говоримо, оскільки смуга правого берега має багато мирних громадян, які не евакуювалися. Ці люди вважають, що після багатьох місяців окупації вони можуть бути на своїй землі та хочуть відроджувати регіон. Ми намагаємося забезпечити максимальну безпеку цим людям.

Щоб не викликати озлоблення ворога та удари по мирному населенню, ми стримано коментуємо ситуацію.

Але продовжуємо контрбатарейну боротьбу та маємо багато “сюрпризів” для ворога, які його не лише здивують, а й відкинуть, — акцентувала вона.

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