Неправильна термінологія та безкорисні поради: Грабський про любителів говорити про контрнаступ

Однією з найбільш популярних тем, які зараз з’являються у розмовах як українців, так і іноземців, є український контрнаступ. Але такі розмови починають втомлювати військових.

Військовий експерт Сергій Грабський у телемарафоні Єдині новини розповів Вадиму Карп’яку, чому не варто запитувати про контрнаступ, та як такі розмови впливають на наших захисників.

Не тільки кадрових військових, але й мене особисто ця тема дуже дратує.

Дуже важко постійно повторювати людям, що військові знають, коли робити контрнаступ та яким чином його проводити.

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Потрібно розуміти, що такий тиск та питання апріорі впливають на військових і не тільки на них.

Є багато політиків, які намагаються зіграти на цій темі. А це дуже шкодить процесу підготовки наступальних операцій.

Тому прохання від військових — менше згадувати про контрнаступальні дії.

Чому термін “контрнаступ” — неправильний

Також важливо зазначити, що люди роблять неправильний переклад з англійської мови та вживають термін “контрнаступ”. Адже контрнаступальні операції мають трохи інший вигляд, а українська армія готується саме до наступальних дій.

Якщо припустити, що ми починаємо активні дії з позицій, які знаходились в обороні понад півроку, то це не контрнаступальні дії. Це наступ.

Крім того, слово наступ має трохи інше забарвлення в українській мові.

Також не оминув увагою тему контрнаступу й керівник Головного управління розвідки України. Читай, як Кирило Буданов пояснив, що означає “злив” таємних даних Пентагону, який наступальний потенціал російської армії та що чекає на злочинця.

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