Про контрнаступ ЗСУ, бавовну в Москві, “злив” документів Пентагону і не лише — інтерв’ю Кирила Буданова

Робота розвідки — непомітна, тиха та секретна. Однак саме це є козирем в руках будь-якої країни як у мирні періоди, так і під час війни.

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов з холодною головою аналізує все, що відбувається довкола, та дає чіткі прогнози, які, принаймні, до цього часу завжди збувались.

Головний розвідник країни розповів NV, що означає “злив” таємних даних Пентагону, який наступальний потенціал російської армії та що чекає на злочинця, який відтяв голову українському полоненому.

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Буданов переконаний, що вся історія зі “зливом” в інтернет секретних даних США — ніщо інше, як стандартна спеціальна інформаційна операція.

Уже видно певні розбіжності в різних новинних повідомленнях про цю ситуацію, хоч ще потрібно провести детальний аналіз цього всього та виявити, яка інформація є правдивою, а які факти видозмінені або штучно створені. Але яка мета такої кампанії?

Недовіра, компрометація взаємовідносин між Україною і перш за все Сполученими Штатами, а також іншими країнами. Тут все разом, — пояснює керівник ГУР.

Однак, на його переконання, цього ефекту досягти не вдалось.

Про потенціал російської армії

31 березня 2023 року так званий російський зимово-весняний наступ провалився. Метою загарбників був вихід на адмінкордони Донецької і Луганської області. Але вчергове ці спроби зазнають поразки.

Наступального потенціалу для проведення стратегічної наступальної операції в Росії станом на зараз нема. І найближчим часом не буде, — заявляє Буданов.

Натомість окупанти перейшли до оборони, щоб принаймні утримувати раніше захоплені території та заважати контрнаступу ЗСУ.

Утім виключеннями є:

Бахмут, де ситуація складна, але контрольована; Авдіївка, яку росіяни намагаються напівохопити з півночі, щоб дістатись до Мар’їнки.

Про контрнаступ ЗСУ

За словами головного розвідника України, контрнаступ буде швидко, хоч повідомити будь-які подробиці цього він відмовився. Це й зрозуміло, адже публічно розкривати наші плани перед росіянами було б щонайменше дивно.

Однак Буданов запевнив, що поки що все йде за українським планом. Наші БпЛА вже можуть долітати до Москви і далі. Та й на тимчасово окупованих територіях постійно якась “бавовна” стається.

Ви ж розумієте, що щось надто часто порушуються норми безпеки в Російській Федерації. Це аномально, так просто не буває, — коментує розвідник.

А на запитання про те, чи зможуть українські військові зайти в Крим навесні, керівник ГУР відповів так:

— У мене ще є проміжок часу.

Про страти українських полонених

За словами Буданова, Україна вже знає, хто саме відтяв голову українському військовополоненому на відео, яке нещодавно шокувало українців. І йому буде не уникнути покарання.

Є трошки інша статистика, що якось так склалося, що майже вже всі з тих, хто робив подібні речі, де це було нам чітко відомо, вони більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане виключенням, — зауважив керівник ГУР.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що відомо про страту військового ЗСУ.

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