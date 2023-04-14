Знімали, щоб відзвітувати командуванню? Що відомо про страту українського військового і як каратимуть винних

Останніми днями в соцмережах активно шириться кілька відео жахливих страт українських військових російськими окупантами. Суспільство згорьоване та зле, чекає на вирок для кожного воєнного злочинця, який прийшов з Росії вбивати та катувати нас.

І такі злочини не є випадковими чи одиничними. Для росіян — це норма, яка перебуває поза законами юридичними, етичними, людськими.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла про результати розслідування щодо випадку страти українського військового.

Ганна Маляр каже, що це відео, найімовірніше, було зроблено ще влітку. Про це свідчить природа навколо. Чому росіяни опублікували його саме зараз? За словами Маляр, на це є кілька причин.

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— Перша — вони намагаються нас залякати, аби хоч так перемагати. Друга — схоже на те, що всередині російських еліт справді відбувається боротьба, і так вони один одного “топлять”.

Також імовірно, що відео страти знімали для того, щоб показати звіт своєму командуванню, — зазначає Маляр.

Завдяки цьому відео в України є шанс на міжнародному рівні засудити злочинців.

Хто винен у страті українського військового?

Ганна Маляр повідомила, що вже є припущення, представники якого підрозділу могли це зробити.

Водночас важливо розуміти, що судити воєнних злочинців-росіян повинні не українські, а міжнародні, вищі суди.

Якщо ми доведемо цю справу до кінця, то не дамо розв’язати руки й іншим державам, які мають схожі з Росією амбіції, — каже Маляр.

Про психологічний аспект таких відео: як вони впливають на цивільних та чому не варто поширювати саме медіафайли такого штибу — ми детально розбирали з психологами в іншому матеріалі.

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