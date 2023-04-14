Снимали, чтобы отчитаться командованию? Что известно про казнь украинского военного и как накажут виновных

В последние дни в соцсетях активно распространяется несколько видео ужасных казней украинских военных российскими оккупантами. Общество в трауре и злобе, ожидает приговора для каждого военного преступника, который пришел из России убивать и пытать нас.

И такие преступления не случайные или единичные. Для россиян — это норма. Которая находится вне законов юридических, нравственных, человеческих.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона Єдині новини рассказала о результатах расследования случая казни украинского военного.

Анна Маляр говорит, что это видео, скорее всего, было сделано еще летом. Об этом свидетельствует природа вокруг. Почему россияне опубликовали его именно сейчас? По словам Маляр, на это есть несколько причин.

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— Первая — они пытаются нас запугать, чтобы хоть так побеждать. Вторая — похоже, что внутри российских элит действительно происходит борьба, и таким образом они друг друга “топят”.

Также возможно, что видео казни снимали для того, чтобы показать отчет своему командованию, — отмечает Маляр.

Благодаря этому видео у Украины есть шанс на международном уровне засудить преступников.

Кто виноват в казни украинского военного?

Анна Маляр сообщила, что уже есть предположения, представители какого подразделения могли это сделать.

В то же время, важно понимать, что судить военных преступников-россиян должны не украинские, а международные, высшие суды.

Если мы доведем это дело до конца, то не дадим развязать руки и другим государствам, имеющим схожие с Россией амбиции, — говорит Маляр.

О психологическом аспекте таких видео: как они влияют на гражданских и почему не стоит распространять медиафайлы такого рода — мы подробно разбирали с психологами в другом материале.

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