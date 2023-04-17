Интервью

О контрнаступлении ВСУ, “хлопках” в Москве, “сливе” документов Пентагона и не только — интервью Кирилла Буданова

Елена Яковлева, редактор сайта 17 апреля 2023, 21:30
Інтерв'ю Кирила Буданова 2023 - керівник ГУР про контрнаступ і перемогу України
Фото: Getty Images

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