О контрнаступлении ВСУ, “хлопках” в Москве, “сливе” документов Пентагона и не только — интервью Кирилла Буданова

Работа разведки — незаметная, тихая и секретная. Однако именно это козырь в руках любой страны как в мирные периоды, так и во время войны.

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов с холодной головой анализирует все происходящее вокруг и дает четкие прогнозы, которые, по крайней мере, до сих пор всегда сбывались.

Главный разведчик страны рассказал NV, что означает “слив” тайных данных Пентагона, какой наступательный потенциал российской армии и что ожидает преступника, отрезавшего голову украинскому пленнику.

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О “сливе” секретных документов Пентагона

Буданов убежден, что вся история со “сливом” в интернет секретных данных США — не что иное, как стандартная специальная информационная операция.

Уже видны определенные разногласия в различных новостных сообщениях об этой ситуации, хотя еще предстоит провести детальный анализ этого всего и выявить, какая информация правдивая, а какие факты видоизменённые или искусственно созданные. Но какая цель такой кампании?

Недоверие, компрометация взаимоотношений между Украиной и, прежде всего, Соединенными Штатами, а также другими странами. Здесь все вместе, — объясняет руководитель ГУР.

Однако, по его убеждению, этого эффекта добиться не удалось.

О потенциале российской армии

31 марта 2023 года так называемое российское зимне-весеннее наступление провалилось. Целью захватчиков был выход на админграницы Донецкой и Луганской области. Но в очередной раз эти попытки терпят поражение.

Наступательного потенциала для проведения стратегической наступательной операции в России по состоянию на данный момент нет. И в ближайшее время не будет, — заявляет Буданов.

Вместо этого оккупанты перешли к обороне, чтобы по крайней мере удержать ранее захваченные территории и мешать контрнаступлению ВСУ.

Впрочем, исключениями являются:

Бахмут, где ситуация сложная, но контролируемая; Авдеевка, которую россияне пытаются полуохватить с севера, чтобы добраться до Марьинки.

О контрнаступлении ВСУ

По словам главного разведчика Украины, контрнаступление будет скоро, хотя сообщить какие-либо подробности этого он отказался. Это понятно, ведь публично раскрывать наши планы перед россиянами было бы по меньшей мере странно.

Однако Буданов заверил, что пока все идет по украинскому плану. Наши БпЛА уже долетают до Москвы и дальше. Да и на временно оккупированных территориях постоянно какие-то “хлопки” случаются.

Вы же понимаете, что слишком часто нарушаются нормы безопасности в Российской Федерации. Это аномально, так просто не бывает, — комментирует разведчик.

А на вопрос о том, смогут ли украинские военные зайти в Крым весной, руководитель ГУР ответил так:

— У меня еще есть промежуток времени.

О казнях украинских пленных

По словам Буданова, Украина уже знает, кто именно отрезал голову украинскому военнопленному на недавно шокировавшем украинцев видео. И ему будет не уйти от наказания.

Есть несколько другая статистика, что как-то так сложилось, что почти все из тех, кто делал подобные вещи, где это было нам четко известно, они больше не существуют.

Поэтому не думаю, что этот человек станет исключением, — отметил руководитель ГУР.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что известно о казни военного ВСУ.

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