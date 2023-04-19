Раз, два, три, почали? Маляр про планування контрнаступу та штурмові дії на сході

Усі ми чекаємо дня, коли зможемо гучно та вільно заспівати Ще не вмерла та підійняти синьо-жовті стяги на всіх українських територіях. Для цього ЗСУ щодня змінюють актуальну інформацію на карті бойових дій.

Та українці очікують й оголошення початку активного контрнаступу ЗСУ. Та чи почався він уже та що про це говорять у війську?

Детальніше про українські контрнаступальні дії розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в телемарафоні Єдині новини.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Ганна Маляр каже: не треба чекати дня, коли ЗСУ вийдуть на зв’язок та скажуть: “Завтра розпочинаємо контрнаступ!”

Такі дії є секретними, а плани Збройних Сил не мають права обговорювати у публічному просторі ні політики, ні самі військові.

— Не треба зводити публічно контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій, тому що йдеться про стратегічну мету ЗСУ звільнити всі наші території.

Ми націлені на звільнення території й ми націлені на зупинку ворога в його наступальних діях, — каже заступниця міністра оборони.

Говорити вузько про контрнаступ — некоректно. Це величезний комплекс дій та заходів, які здійснюють ЗСУ. Це, насамперед, підготовка людей до комплексу дій — і до оборонних, і до наступальних.

Також Маляр наголосила, що підготовка техніки, людей, а також розробка тактики й запасних планів відбуваються швидко, рішення ухвалюються не за місяць і не за два місяці.

Заступниця міністра оборони зазначила, що активні штурмові дії в Бахмуті, Мар’їнці на Авдіївському, Лиманському напрямках фронту, теж можна вважати елементом контрнаступу.

Про контрнаступ ЗСУ, “злив” документів Пентагону та майбутній розвиток подій уже говорив керівник української розвідки Кирило Буданов.

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