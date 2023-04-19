Війна в Україні

Раз, два, три, почали? Маляр про планування контрнаступу та штурмові дії на сході

Вікторія Мельник, редакторка сайту 19 Квітня 2023, 16:40
Контрнаступ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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