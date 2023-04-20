Складно дістатися до дітей: Верещук про примусову евакуацію з Бахмута та миттєві виплати для ВПО

Нині ситуація на фронті залишається складною та неоднозначною. У ворога є певні успіхи на Бахмутському напрямку: там, попри повільні темпи та невеликі здобутки, але росіяни просуваються вглиб міста.

Про ситуацію в Бахмуті ми писали раніше, але відкритим залишається запитання: чи проходить евакуація цивільних з-під щільних обстрілів на лінії фронту?

Про те, як просувається евакуація з прифронтових зон і яка ситуація з безробіттям серед переселенців, в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Евакуація з Бахмута

За словами Ірини Верещук, нині примусова евакуація триває з 21 населеного пункту.

— Цієї ночі перший потяг з евакуйованими прибув на Житомирщину. Нині ця область приймає вимушено переміщених осіб з Донеччини, — пояснила Верещук.

Також вона зазначила, що в Бахмуті досі залишаються неповнолітні та малі діти, до яких стає важче дістатися.

Ми всіляко намагаємося зробити так, щоб у місті та найближчих до Бахмута селах залишалося якомога менше дітей.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій наголосила, що першу допомогу ВПО отримують одразу по приїзду на нове місце проживання. Одразу на вокзалі людям виплачують кошти, розвозять у населені пункти та надають психологічну допомогу дорослим і дітям.

Також Верещук додала, що нині держава забезпечує усім необхідним — матеріальним та психологічним, — аби стабілізувати людей на новій території.

Як ВПО знайти роботу

За словами Ірини Верещук, нині в Україні дуже складна ситуація з працевлаштуванням. Лише за офіційними даними, безробітними вважається 137 тисяч українців. Позаяк насправді таких людей може бути набагато більше.

— Це особливо гостро стосується жінок. Більшість чоловіків пішли на фронт, тоді як жінки повинні доглядати дітей та старших родичів, — каже Верещук.

Держава допомагає переселенцям опанувати новий фах для того, щоб люди гарантовано знайшли роботу та могли заробляти гроші самостійно.

У Службі зайнятості є гарна програма по ваучерах. Людині надають ваучер у 26 тисяч гривень на перенавчання.

Водночас нині найпоширенішою проблемою для ВПО є порушення прав на соціальні виплати. Як змінився механізм нарахування виплат ВПО та кого ці зміни торкнулися, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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