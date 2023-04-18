Покращений механізм виплат ВПО: що змінилося і хто може отримати

Через повномасштабне вторгнення РФ до України, мільйони українців вимушено вже покинули та продовжують покидати свої домівки в небезпечних регіонах. Більшість з них потребує фінансової підтримки держави, яка також відома як виплати ВПО.
Сьогодні Мінреінтеграції повідомило, що уряд підтримав зміни для вдосконалення механізму виплат особам, які евакуюються з небезпечних територій.
Що змінилося та хто може розраховувати на виплати ВПО — розбираємо в матеріалі.
Уряд підтримав зміни до постанови Кабінету Міністрів України № 1195. Серед змін, можна виокремити кілька основних.
Якщо тобі необхідна допомога з евакуацією, а також отримання грошової допомоги від держави, ти можеш звернутися на гарячу лінію кризового реагування:
або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером:
Детальніше про евакуацію, хто її організовує та як доєднатися до евакуаційної групи, читай у нашому іншому матеріалі.
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