Покращений механізм виплат ВПО: що змінилося і хто може отримати

Через повномасштабне вторгнення РФ до України, мільйони українців вимушено вже покинули та продовжують покидати свої домівки в небезпечних регіонах. Більшість з них потребує фінансової підтримки держави, яка також відома як виплати ВПО.

Сьогодні Мінреінтеграції повідомило, що уряд підтримав зміни для вдосконалення механізму виплат особам, які евакуюються з небезпечних територій.

Що змінилося та хто може розраховувати на виплати ВПО — розбираємо в матеріалі.

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Удосконалений механізм виплат ВПО

Уряд підтримав зміни до постанови Кабінету Міністрів України № 1195. Серед змін, можна виокремити кілька основних.

Гарантовані грошові виплати зможуть отримувати як люди, які виїжджають евакуаційними потягами, так і ті, хто виїжджають спеціальними евакуаційними автобусами.

Повідомляти про евакуацію слід завчасно до органів місцевої влади. Так вони зможуть передати обласній військовій адміністрації списки та категорії осіб, які евакуюються.

Люди гарантовано отримають одноразову фінансову допомогу у розмірі 2000 гривень на дорослого і 3000 гривень на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю.

на дорослого і на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю. При отриманні коштів обов’язково необхідно надати документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, а також відповідний документ, що посвідчує інвалідність особи.

Щоб уникнути дублювання виплат або зловживань, Укрпошта розробляє програму верифікації осіб, які евакуюються.

Якщо тобі необхідна допомога з евакуацією, а також отримання грошової допомоги від держави, ти можеш звернутися на гарячу лінію кризового реагування:

15-48

або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером:

066 813 62 39

Детальніше про евакуацію, хто її організовує та як доєднатися до евакуаційної групи, читай у нашому іншому матеріалі.

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