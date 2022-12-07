Не панікуй: куди дзвонити, якщо немає виплат ВПО

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну безліч українських сімей змушені були стати внутрішньо переміщеними особами.

Держава підтримує ВПО та виплачує їм щомісячну допомогу. Куди телефонувати, якщо немає виплат ВПО — читай у матеріалі.

Куди дзвонити, якщо немає виплат ВПО, і чому вони не приходять

Причин тому може бути багато. Однією з основних є те, що система не встигає обробити таку кількість заявок.

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Понад 500 тис. людей подали заявку на соціальні виплати лише через застосунок Дія. Тому потрібно просто трохи почекати.

Також важливо зазначити, що з травня виплати скасували тим ВПО, які повернулися до своїх рідних будинків.

Виплати отримують лише ті ВПО, які жили в зоні бойових дій (через що й не можуть повернутись додому). Також допомогу виплачують тим, у кого через військові дії пошкодилося майно.

Якщо ти реєструвався(-лася) на виплати до ЦПАУ, то звертайся до управління соцзахисту (на місці, де ти зараз перебуваєш).

Або йди одразу до ЦПАУ. Там розкажуть, чому допомогу затримують, чи одразу нарахують гроші.

Куди дзвонити, якщо немає виплат ВПО, і коли на них чекати

Виплати ВПО нараховують тричі на місяць (один раз на одну особу):

3-го числа;

12-го числа;

23-го числа.

Куди дзвонити, якщо немає виплат ВПО

Крім ЦПАУ та управління соцзахисту, можна зателефонувати за такими номерами:

Мінреінтеграції (номер гарячої лінії 15-48);

до офісу уповноваженого з питань ВПО (+38 (066) 813-62-39).

Також можна надіслати повідомлення про те, що тобі не надходять виплати, до месенджерів офіційних сторінок Мінреінтеграції тощо.

Нагадаємо, в Україні подовжили термін подачі заяв на допомогу ВПО.

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