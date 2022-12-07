Не паникуй: куда звонить, если нет выплат ВПЛ

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину множество украинских семей вынуждены были стать внутренне перемещенными лицами.

Государство поддерживает ВПЛ и выплачивает им ежемесячные пособия. Куда звонить, если нет выплат ВПЛ — читай в материале.

Куда звонить, если нет выплат ВПЛ, и почему они не приходят

Причин тому может быть много. Одна из основных — это то, что система не успевает обработать такое количество заявок.

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Больше 500 тыс. людей подали заявку на социальные выплаты только через приложение Дія. Поэтому нужно просто немного подождать.

Также важно обозначить, что с мая выплаты отменили тем ВПЛ, которые вернулись в свои родные дома.

Выплаты получают только ВПЛ, которые жили в зоне боевых действий (из-за чего они не могут вернутся домой).

Также пособие выплачивают тем, у кого из-за военных действий повредилось имущество.

А также те, у кого повреждено имущество.

Если ты регистрировался(-лась) на выплаты в ЦПАУ, то обращайся в управление соцзащиты (на месте, где ты сейчас находишься). Или иди сразу в ЦПАУ. Там расскажут, почему пособие задерживают, или сразу начислят деньги.

Куда звонить, если нет выплат ВПЛ, и когда их ждать

Выплаты ВПЛ начисляют три раза в месяц (один раз на одного человека):

3-го числа;

12-го числа;

23-го числа.

Куда звонить, если нет выплат ВПЛ

Кроме ЦПАУ и управления соцзащиты, можно позвонить по таких номерах:

в Минреинтеграции (номер горячей линии 15-48);

в офис уполномоченного по вопросам ВПО (+38 (066) 813-62-39).

Также можно отправить сообщение о том, что тебе не приходят выплаты, в мессенджеры официальных страниц Минреинтеграции и т.д.

Напомним, в Украине продлили срок подачи заявлений на помощь ВПЛ.

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