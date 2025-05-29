Почему нет выплат ВПЛ: в Министерстве реинтеграции объяснили причины и куда обращаться

Многие переселенцы столкнулись с проблемой начисления выплат ВПЛ. Деньги иногда не приходят вовремя, хотя на них рассчитывают и ждут. Многие боятся, что выплаты ВПЛ отменили и не предупредили об этом. На самом деле, это не так.

В нашем материале рассказываем, почему нет выплат ВПЛ и куда можно обратиться насчет их.

Почему задерживают выплаты ВПЛ

В 2025 году даты поступления денег для переселенцев не меняли. Если будут вводить новые даты, об этом сообщит Министерство социальной политики или Минреинтеграции.

Иногда могут случаться задержки в выплатах денег.

Если не пришли выплаты ВПЛ — самая главная причина задержек чаще всего техническая. Ведь Минсоцполитики перечисляет средства в АО Ощадбанк, а банк — на карты. Все это может занять больше времени, чем заложено.

В Минреинтеграции сообщали: если задерживают выплаты ВПЛ больше месяца — не стоит молчать. Обращаться можно в:

Минреинтеграции;

органы соцзащиты;

ЦНАПы;

на горячую линию 15-48;

на горячую линию Офиса уполномоченного по ВПЛ +38 (066) 813-62-39.

Написать об отсутствии выплат можно также в мессенджеры официальных страниц Минреинтеграции.

В 2025 году размер выплат для ВПЛ не меняли. Ежемесячно каждому переселенцу должно приходить по 2000 грн. А по 3000 грн – детям и людям с инвалидностью.

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Когда приходят выплаты ВПЛ

Минсоцполитики осуществляет выплаты ВПЛ в такие числа каждого месяца:

до 15;

28.

Даты могут отличаться, и часто задержка выплат ВПЛ происходит из-за поступления средств между банками или почтовыми отделениями. В марте 2025 года правительство продлило выплаты для ВПЛ еще на полгода, то есть по меньшей мере получать помощь можно будет до сентября 2025 года.

Значительная часть украинцев получает выплату ВПЛ 15 числа. Другая — должна получать 28 числа. Помимо выплат, переселенцы могут рассчитывать на жилищные субсидии. За эти деньги ежемесячно отчитывается Пенсионный фонд.

Следует напомнить, что выплаты периодически отменяют для некоторых категорий граждан. Так что если деньги не зачислялись на карточку больше месяца-двух, вероятно, тебе их отменили.

Раньше мы рассказывали, как посмотреть свои выплаты в центре занятости.

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