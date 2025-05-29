Для тебя Экономия

Почему нет выплат ВПЛ: в Министерстве реинтеграции объяснили причины и куда обращаться

Анна Голишевская, редактор сайта 29 мая 2025, 13:45
Почему задерживают выплаты ВПЛ
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь