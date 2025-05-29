Чому немає виплат ВПО: у Міністерстві реінтеграції пояснили причини та куди звертатися

Чимало переселенців зіткнулися з проблемою нарахування виплат ВПО. Гроші інколи не приходять вчасно, хоча на них розраховують і чекають. Тож багато хто боїться, що виплати ВПО скасували та не попередили про це. Насправді це не так.

У нашому матеріалі розповідаємо, чому немає виплат ВПО і куди можна звернутися щодо них.

Чому затримують виплати ВПО і що робити у такому випадку

У 2025 році дати надходжень грошей на рахунки для переселенців не змінювали. Якщо вводитимуть нові дати, про це повідомить Міністерство соціальної політики або ж Мінреінтеграції.

Іноді можуть ставатися затримки у виплатах грошей.

Якщо не прийшли виплати ВПО — найголовніша причина затримок найчастіше є технічна. Адже Мінсоцполітики перераховує кошти до АТ Ощадбанк, а банк — на картки. Все це може займати більше часу, ніж закладено.

У Мінреінтеграції повідомляли: якщо затримують виплати ВПО понад місяць — не варто мовчати. Звертатися можна до:

Мінреінтеграції;

органів соцзахисту;

ЦНАПів;

на гарячу лінію 15-48;

на гарячу лінію Офісу уповноваженого з питань ВПО +38 (066) 813-62-39.

Написати про відсутність виплат можна також у месенджери офіційних сторінок Мінреінтеграції.

У 2025 році розмір виплат для ВПО не змінювали. Щомісяця кожному переселенцю має приходити по 2000 грн. А по 3000 грн — дітям та людям з інвалідністю.

Коли приходять виплати ВПО

Мінсоцполітики здійснює виплати ВПО у такі числа кожного місяця:

до 15;

28.

Це відбувається на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги. Відомство перераховує гроші банкам, які розподіляють грошову допомогу на картки ВПО, які раніше подали відповідну заявку.

Дати можуть відрізнятися, і часто затримка виплат ВПО відбувається через надходження коштів між банками чи поштовими відділеннями. У березні 2025 уряд продовжив виплати для ВПО ще на півроку, тобто щонайменше отримувати допомогу можна буде до вересня 2025 року.

Значна частина українців отримує виплату ВПО 15 числа. Інша — має отримувати 28 числа. Крім виплат, переселенці можуть розраховувати на житлові субсидії. За ці кошти щомісяця звітує Пенсійний фонд.

Варто нагадати, що виплати періодично скасовують для деяких категорій громадян. Тож якщо кошти не зараховувалися на картку понад місяць-два, ймовірно, тобі їх скасували.

Раніше ми розповідали, як подивитися свої виплати в центрі зайнятості.

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