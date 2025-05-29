Для тебе Економія

Чому немає виплат ВПО: у Міністерстві реінтеграції пояснили причини та куди звертатися

Анна Голішевська, редакторка сайту 29 Травня 2025, 13:45
Чому затримують виплати ВПО
Фото Unsplash

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