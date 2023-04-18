Улучшенный механизм выплат ВПО: что изменилось и кто может получить

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину миллионы украинцев вынужденно уже покинули и продолжают покидать свои дома в опасных регионах. Большинство из них нуждаются в финансовой поддержке государства, которая также известна как выплаты ВПЛ.
Сегодня Минреинтеграции сообщило, что правительство поддержало изменения для усовершенствования механизма выплат лицам, которые эвакуируются из опасных территорий.
Что изменилось и кто может рассчитывать на выплаты ВПО — разбираем в материале.
Правительство поддержало изменения в постановлении Кабинета Министров Украины № 1195. Среди изменений можно выделить несколько основных.
Если тебе необходима помощь в эвакуации, а также получение денежной помощи от государства, ты можешь обратиться на горячую линию кризисного реагирования:
или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру:
Детальнее об эвакуации, кто ее организует и как присоединиться к эвакуационной группе, читай в нашем другом материале.
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