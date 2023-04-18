Улучшенный механизм выплат ВПО: что изменилось и кто может получить

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину миллионы украинцев вынужденно уже покинули и продолжают покидать свои дома в опасных регионах. Большинство из них нуждаются в финансовой поддержке государства, которая также известна как выплаты ВПЛ.

Сегодня Минреинтеграции сообщило, что правительство поддержало изменения для усовершенствования механизма выплат лицам, которые эвакуируются из опасных территорий.

Что изменилось и кто может рассчитывать на выплаты ВПО — разбираем в материале.

Сейчас также смотрят

Усовершенствованный механизм выплат ВПО

Правительство поддержало изменения в постановлении Кабинета Министров Украины № 1195. Среди изменений можно выделить несколько основных.

Гарантированные денежные выплаты смогут получать как люди, выезжающие эвакуационными поездами, так и выезжающие специальными эвакуационными автобусами.

Сообщать об эвакуации следует заблаговременно в органы местной власти. Так они смогут передать областной военной администрации списки и категории эвакуируемых лиц.

Люди гарантированно получат единовременную финансовую помощь в размере 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на детей до 18 лет и лиц с инвалидностью.

на взрослого и на детей до 18 лет и лиц с инвалидностью. При получении средств обязательно необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, а также соответствующий документ, удостоверяющий инвалидность лица.

Чтобы избежать дублирования выплат или злоупотреблений, Укрпочта разрабатывает программу верификации эвакуируемых лиц.

Если тебе необходима помощь в эвакуации, а также получение денежной помощи от государства, ты можешь обратиться на горячую линию кризисного реагирования:

15-48

или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру:

066 813 62 39

Детальнее об эвакуации, кто ее организует и как присоединиться к эвакуационной группе, читай в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!