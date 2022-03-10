Чекаєш на евакуацію? Розповімо, хто її організовує та як про неї дізнатися

Наразі мешканці одразу кількох міст України опинилися під нищівним вогнем ворога, який не шкодує ані дітей, ані жінок. Часто українці потерпають від зневоднення, голоду, кілька діб поспіль змушені ховатися в укриттях і льохах.

Як тоді дізнатися про евакуацію, хто її організує та чи можна долучитися до евакуації власною машиною — розповідаємо далі.

Хто організовує евакуацію

Її проводять обласні військово-цивільні адміністрації, фахівці Червоного Хреста спільно з поліцією, ДСНС та місцевою владою.

Інформацію про безпечний маршрут повідомляють представники ЗСУ. Вони ж мають пильнувати, аби на цьому маршруті ворог дотримувався режиму тиші.

Як відбувається евакуація

На час проведення евакуації по всьому маршруту зеленого коридору має бути оголошений режим припинення вогню. На місце, яке вказують завчасно, прибуває колона з автобусів. До евакуаційної колони можуть приєднатися і приватні автівки. Тоді єдина важлива вимога — ці автомобілі мають рухатися чітко за маршрутом колони. Це важливо! По прибуттю в пункт призначення людям надається прихисток, їжа та допомога.

Як дізнатися про початок евакуації

Про це сповіщають через усі можливі засоби зв’язку: телебачення, радіо, мобільний зв’язок, соцмережі, месенджери, а також рухомі групи з гучномовцями.

Під час оголошення лунатиме інформація про початок евакуації, пункти збору, маршрути руху та контакти штабів евакуації.

Як дізнатися про евакуацію, якщо немає мобільного зв’язку

У такому разі потрібно уважно стежити за інформацією з радіо чи телебачення або — слухати інформацію пересувних гучномовців.

Якщо ви перебуваєте в укритті, після сигналу сирени потрібно намагатися отримати офіційну інформацію з будь-якого джерела.

Якщо ж ви опинилися під завалами, не можете пересуватися самостійно чи не маєте доступу до інформації, дзвоніть на гарячу лінію тероборони ЗСУ: 0 800 507 028 або на номери 101,102. Тоді вашу адресу додадуть до переліку тих, хто потребує допомоги з евакуацією.

Нагадаємо, напередодні в Україні відкрилися три з шести гуманітарних коридорів. Не вдається вивезти мирне населення, зокрема, з Маріуполя. Вчора російські військові там скинули бомби на пологовий будинок та дитячу лікарню.