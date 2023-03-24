Відповіді на часті запитання: як ВПО можуть отримати безплатне житло та виплати

Повномасштабна війна нахабно виселила мільйони українців з їхніх домівок. Уже понад рік люди, які колись мали власну нерухомість та спокійне життя, живуть як ВПО в інших регіонах України, отримують від держави щомісячні виплати та шукають більш комфортне житло.
Де зараз приймають переселенців, які умови на отримання безоплатного житла та як отримати фінансову допомогу — пояснив заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолій Стельмах.
У 2023 році виплати для ВПО були продовжені автоматично. Триватимуть вони до закінчення війни, і виплачуватимуть їх ще два місяці після закінчення дії воєнного стану.
Виплати надаються переселенцям з кількох областей:
Щомісячні виплати становлять три тисячі гривень на дитину чи особу з інвалідністю, або дві тисячі гривень на кожну повнолітню особу.
Також продовжують нараховувати виплати тим громадянам, які евакуюються з небезпечних регіонів. Вони також можуть розраховувати на такі ж виплати у розмірі трьох або двох тисяч гривень щомісяця відповідно.
Також продовжують нараховувати виплати тим громадянам, які евакуюються з небезпечних регіонів. Вони також можуть розраховувати на такі ж виплати у розмірі трьох або двох тисяч гривень щомісяця відповідно.
Отримати кошти можна у відділенні Укрпошти, а також на банківську карту. Для цього треба оформити ВПО через Дію: як це робити, ми пояснювали раніше.
Для громадян, які евакуюються з небезпечних регіонів, держава надає безоплатне житло. Зазвичай людей розміщують в місцях компактного поселення у центральних або західних областях України.
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Для громадян, які зважилися на евакуацію, держава зобов’язується надати безоплатне житло. Зазвичай людей розміщують у місцях компактного поселення, так звані МКП, розташовані у центральних або західних областях України.
За словами Анатолія Стельмаха, зараз існує понад шість тисяч таких поселень, в яких розміщено близько одного мільйона ВПО.
На допомогу від держави також можуть розраховувати й ті громадяни, чиє житло було зруйновано або пошкоджено під час ведення бойових дій. Зараз депутати розглядають відповідний закон, після прийняття якого отримати відшкодування можна буде грошима.
— ВПО, які мають непридатне для проживання або зруйноване житло, також отримуються щомісячну допомогу в розмірі три тисячі гривень на кожну дитину й людину з інвалідністю та дві тисячі на кожну особу, старшу за 18 років, — пояснює Анатолій Стельмах.
Щодо розміру компенсації, то про конкретні суми поки що не йдеться, бо методика ще розробляється.
Щодо розміру компенсації, то про конкретні суми поки що не йдеться, бо методика ще розробляється.
За словами Стельмаха, уряд розширив можливості участі в програмі пільгової іпотеки для внутрішньо переміщених осіб, які втратили своє житло та хочуть придбати нове.
— Кредити тепер надаються на строк до 30 років (раніше було на 20 років) під 3 % річних. У 2022 році сім’ї з-поміж ВПО вже отримали 572 пільгові іпотечні кредити на суму 760 мільйонів гривень за фінансування уряду Німеччини.
Заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій каже: наразі триває дискусія щодо необхідності перегляду підходів виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам.
Переселенці з 2014 року, які з тих чи інших причин не отримують виплати ВПО, тепер не можуть їх отримувати, навіть якщо фактично перемістилися з гарячих точок.
Переселенці з 2014 року, які з тих чи інших причин не отримують виплати ВПО, тепер не можуть їх отримувати, навіть якщо фактично перемістилися з гарячих точок.
Наразі опрацьовується механізм надання такої допомоги, виходячи з потреби її отримання.
Держава також запустила процес компенсації коштів тим, хто прихистив у себе ВПО. Стельмах розповідає, що компенсація стосується комунальних послуг.
— В опалювальний сезон власники житла, які прихистили в себе вдома переселенців, отримують компенсацію за комунальні послуги в розмірі 900 гривень, — пояснює він.
Також держава продовжує напрацьовувати механізм відшкодування за працевлаштування ВПО. Як отримати такі виплати — читай у матеріалі.
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