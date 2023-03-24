Відповіді на часті запитання: як ВПО можуть отримати безплатне житло та виплати

Повномасштабна війна нахабно виселила мільйони українців з їхніх домівок. Уже понад рік люди, які колись мали власну нерухомість та спокійне життя, живуть як ВПО в інших регіонах України, отримують від держави щомісячні виплати та шукають більш комфортне житло.

Де зараз приймають переселенців, які умови на отримання безоплатного житла та як отримати фінансову допомогу — пояснив заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолій Стельмах.

Хто може отримувати виплати для переселенців?

У 2023 році виплати для ВПО були продовжені автоматично. Триватимуть вони до закінчення війни, і виплачуватимуть їх ще два місяці після закінчення дії воєнного стану.

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Виплати надаються переселенцям з кількох областей:

Дніпропетровської;

Донецької;

Миколаївської;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Чернігівської;

Запорізької.

Щомісячні виплати становлять три тисячі гривень на дитину чи особу з інвалідністю, або дві тисячі гривень на кожну повнолітню особу.

Також продовжують нараховувати виплати тим громадянам, які евакуюються з небезпечних регіонів. Вони також можуть розраховувати на такі ж виплати у розмірі трьох або двох тисяч гривень щомісяця відповідно.

Отримати кошти можна у відділенні Укрпошти, а також на банківську карту. Для цього треба оформити ВПО через Дію: як це робити, ми пояснювали раніше.

Допомога із житлом від держави для ВПО

Для громадян, які евакуюються з небезпечних регіонів, держава надає безоплатне житло. Зазвичай людей розміщують в місцях компактного поселення у центральних або західних областях України.

Чи мають право вимушені переселенці на безоплатне поселення від держави?

Для громадян, які зважилися на евакуацію, держава зобов’язується надати безоплатне житло. Зазвичай людей розміщують у місцях компактного поселення, так звані МКП, розташовані у центральних або західних областях України.

За словами Анатолія Стельмаха, зараз існує понад шість тисяч таких поселень, в яких розміщено близько одного мільйона ВПО.

Допомога для громадян, житло яких зруйноване або пошкоджене

На допомогу від держави також можуть розраховувати й ті громадяни, чиє житло було зруйновано або пошкоджено під час ведення бойових дій. Зараз депутати розглядають відповідний закон, після прийняття якого отримати відшкодування можна буде грошима.

— ВПО, які мають непридатне для проживання або зруйноване житло, також отримуються щомісячну допомогу в розмірі три тисячі гривень на кожну дитину й людину з інвалідністю та дві тисячі на кожну особу, старшу за 18 років, — пояснює Анатолій Стельмах.

Щодо розміру компенсації, то про конкретні суми поки що не йдеться, бо методика ще розробляється.

За словами Стельмаха, уряд розширив можливості участі в програмі пільгової іпотеки для внутрішньо переміщених осіб, які втратили своє житло та хочуть придбати нове.

— Кредити тепер надаються на строк до 30 років (раніше було на 20 років) під 3 % річних. У 2022 році сім’ї з-поміж ВПО вже отримали 572 пільгові іпотечні кредити на суму 760 мільйонів гривень за фінансування уряду Німеччини.

Чи можуть отримати допомогу ВПО з 2014 року

Заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій каже: наразі триває дискусія щодо необхідності перегляду підходів виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Переселенці з 2014 року, які з тих чи інших причин не отримують виплати ВПО, тепер не можуть їх отримувати, навіть якщо фактично перемістилися з гарячих точок.

Наразі опрацьовується механізм надання такої допомоги, виходячи з потреби її отримання.

Компенсація від держави людям, які прихистили ВПО у своїх домівках

Держава також запустила процес компенсації коштів тим, хто прихистив у себе ВПО. Стельмах розповідає, що компенсація стосується комунальних послуг.

— В опалювальний сезон власники житла, які прихистили в себе вдома переселенців, отримують компенсацію за комунальні послуги в розмірі 900 гривень, — пояснює він.

Також держава продовжує напрацьовувати механізм відшкодування за працевлаштування ВПО. Як отримати такі виплати — читай у матеріалі.

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