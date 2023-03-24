Війна в Україні

Відповіді на часті запитання: як ВПО можуть отримати безплатне житло та виплати

Вікторія Мельник, редакторка сайту 24 Березня 2023, 16:00
ВПО
Фото: Unsplash, Pexels

Більше новин
День майстра манікюру 2023: вітання зі святом у прозі та віршах
Вони дарують нам красу, естетику і здоров’я: привітання з Днем майстра манікюру 2023 у прозі та віршах
Пасха
Коли святкують Великдень 2024: дата, традиції та заборони
вступ до ЄС
З якою швидкістю Україна рухається до членства в ЄС: виконані умови та перспективи
Печінковий торт
Легко та швидко! Як приготувати печінковий торт: три рецепти з різними видами печінки
Дивитись більше

Матеріали по темі

вступ до ЄС
З якою швидкістю Україна рухається до членства в ЄС: виконані умови та перспективи
Обстріл Херсона сьогодні: що відомо про атаку на місто 24 березня
Херсон знову під ударом: від ворожої атаки постраждали мирні мешканці
Прожитковий мінімум 2023 року в Україні: який бюджет передбачено на рік
Прожитковий мінімум 2023: розмір виплат і вплив на зарплату, пенсію та допомогу від держави
Ранок у великому місті повертається: дата прем'єри, нові ведучі та де дивитися
Правильний початок дня: програма Ранок у великому місті повертається відразу на три телеканали

Відео
вступ до ЄС

З якою швидкістю Україна рухається до членства в ЄС: виконані умови та перспективи
Карта бойових дій в Україні 24.03.2023 онлайн
Позиційні бої в Бахмуті та відбиття ворожих атак: карта бойових дій в Україні 24 березня в режимі онлайн
0:02:56
Модернізовані військові машини
Воювати можна й модернізованим: як волинське ТрО перетворює брухт на зброю проти окупантів
0:02:31
Одяг для тварин
Змінила фах, шиє одяг для тварин та донатить! Історія переселенки з Миколаївщини
0:03:51
Новогригорівка обстріл
Я впала навколішки перед будинком і плакала: село Новогригорівку ворог зруйнував на 90%
0:03:35
Шелтери для ВПО
Нові безкоштовні шелтери для ВПО: Прикарпаття приймає переселенців
0:04:29
Лікарі в польщі
Допомагають нашим біженцям за кордоном: як українські медики знайшли роботу у Польщі
0:04:08
Вірш за донат
Вірш за донат: маленькі школярі знайшли власний спосіб волонтерства
0:04:19
Як готують військових
Броня не терпить слабких рук: як відбувається фізичний вишкіл військовослужбовців
Перейменування станцій метро Києва
Як працює метро у Києві: інтервали, пересадки й закриті станції
Більше відео
Обстріл Херсона сьогодні: що відомо про атаку на місто 24 березня
Читати далі
Херсон знову під ударом: від ворожої атаки постраждали мирні мешканці

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь