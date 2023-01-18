Інтерв'ю

Сертифікати компенсації та ринкова модель відшкодування за житло — інтерв’ю Олександра Кубракова

Вікторія Мельник, редакторка сайту 18 Січня 2023, 18:00
Відшкодування за зруйноване житло
Фото: Pexels, Facebook

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