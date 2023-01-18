Сертифікати компенсації та ринкова модель відшкодування за житло — інтерв’ю Олександра Кубракова

Щодня російські обстріли углиб нашого тилу залишали та продовжують залишати українців без домівок. Особливо гостро це питання постає зараз, у розпал зимових холодів, морозів та опадів. Тож як бути українцям та що робити, якщо твій дім зруйнувала війна?

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков в ефірі телемарафону Єдині новини розповів Вадиму Карп’яку про роботу над компенсуванням державою збитків за зруйноване житло через воєнні дії.

За словами Кубракова, відшкодовування коштів за зруйноване житло відбуватиметься поступово. Уже є принципове рішення стосовно того, як, де, коли та кому будуть надані такі відшкодування, а Уряд ще до 1 січня ухвалив відповідний закон.

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— Від 24 лютого владі було важливо, щоб українці фіксували пошкодження чи руйнації своїх домівок через портал Дія. Загалом ми отримали понад 350 тисяч таких заявок — це лише ті, які були подані через Дію.

В пріоритеті для нас стоять люди, які втратили житло взагалі або їхній дім чи квартира не підлягають відновленню.

— Як відбуватиметься відшкодування за повністю зруйноване майно?

— Таким людям буде надана грошова компенсація. Тим, хто не зареєстрував у Дії ушкодження своєї квартири або й сам не зареєстрований у застосунку, з такими заявами варто звертатися у ЦНАПи.

Після того як людина залишила заявку на відшкодування, відповідна комісія прибуде на місце, оцінить руйнування та порахує, скільки держава зможе повернути громадянам.

Така система є максимально гнучкою: держава лише виділяє кошти, а людина сама обирає, чи хоче вона відбудуватися на старому місці, чи хоче переїхати у нову квартиру. Також важливо, що людина може додати свої кошти чи забрати собі різницю. Держава лише напряму перераховує кошти забудовнику.

Тобто ми не ризикуємо живими грішми, але людина отримує все необхідне, — підкреслює Олександр Кубраков.

Також важливою деталлю є те, що Уряд керуватиметься цінами на нерухомість, які були станом на початок війни.

— А як щодо компенсації за частково зруйноване житло?

— Минулого року ОДА намагалися самостійно, зі своїх бюджетів, перекрити ці фінансові витрати. Або за їхній кошт відбудовували та латали такі будинки, або ж ці гроші просто відшкодовували господарям.

Зараз держава пропрацьовує залученість західних партнерів до відбудови України. Така допомога буде здійснюватися через програми підтримки точково тим людям, яким це потрібно.

Сподіваюся, що такий механізм ми напрацюємо в найближчі терміни.

— Сертифікати компенсації — що це таке?

— Це відповідний сертифікат на купівлю будинку чи квартири за кошти держави. Ми не прив’язувалися до визначеного місця. Тобто якщо людина із Харківської області — вона може придбати житло у будь-якому регіоні країни.

Однією з проблем може бути перенаселення Києва та західних регіонів, тоді як схід країни може залишитися пусткою.

— Київ завжди був центром тяжіння. Але ми не говоримо про сотні тисяч таких ситуацій — на щастя, їх менше. Ми робимо все, щоб на звільнених та більш-менш спокійних територіях відновлювалися підприємства та починала працювати економіка.

— Звідки Україні бере кошти на відбудову?

За словами віце-прем’єр-міністра, гроші Україна може брати із грантів чи користуватися допомогою західних партнерів.

— Загалом це фінансується Світовим банком, але ми мусимо розуміти: це кілька країн надали свої грантові кошти для нашої відбудови.

Попри виступи керівників міст про новий закон щодо містобудування, Олександр Кубраков запевнив, що такі новації все-таки набудуть чинності. А от що варто змінити у нашому містобудуванні, ми розбиралися в нашому іншому матеріалі.

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