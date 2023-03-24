Война в Украине

Ответы на часто задаваемые вопросы: как ВПЛ могут получить бесплатное жилье и выплаты

Виктория Мельник, редактор сайта 24 марта 2023, 16:00
ВПЛ
Фото: Unsplash, Pexels

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