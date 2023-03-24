Ответы на часто задаваемые вопросы: как ВПЛ могут получить бесплатное жилье и выплаты

Полномасштабная война нагло выселила миллионы украинцев из их домов. Люди, которые когда-то имели собственную недвижимость и спокойную жизнь, живут как ВПЛ в других регионах Украины, получают от государства ежемесячные выплаты и ищут более комфортное жилье.
Где сейчас принимают переселенцев, какие условия на получение безвозмездного жилья и как получить финансовую помощь, — объяснил заместитель Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Анатолий Стельмах.
В 2023 году выплаты для ВПЛ были продлены автоматически. Они будут продолжаться до окончания войны и будут выплачивать их еще два месяца после окончания действия военного положения.
Выплаты предоставляются переселенцам из нескольких областей:
Ежемесячные выплаты составляют три тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью, или две тысячи гривен на каждого совершеннолетнего человека.
Также продолжают начислять выплаты гражданам, которые эвакуируются из опасных регионов. Они также могут рассчитывать на такие же выплаты в размере трех или двух тысяч гривен ежемесячно соответственно.
Также продолжают начислять выплаты гражданам, которые эвакуируются из опасных регионов. Они также могут рассчитывать на такие же выплаты в размере трех или двух тысяч гривен ежемесячно соответственно.
Получить денежные средства можно в отделении Укрпочты, а также на банковскую карту. Для этого нужно оформить ВПЛ через Дію: как это делать, мы объясняли раньше.
Для граждан, эвакуируемых из опасных регионов, государство предоставляет бесплатное жилье. Обычно людей размещают в местах компактного поселения в центральных или западных областях Украины.
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Для граждан, решившихся на эвакуацию, государство обязуется предоставить бесплатное жилье. Обычно людей размещают в местах компактного поселения, так называемые МКП, расположенные в центральных или западных областях Украины.
По словам Анатолия Стельмаха, в настоящее время существует более шести тысяч таких поселений, в которых размещено около одного миллиона ВПЛ.
На помощь от государства также могут рассчитывать и те граждане, чье жилье было разрушено или повреждено во время боевых действий. Пока депутаты рассматривают соответствующий закон, после принятия которого получить возмещение можно будет деньгами.
— ВПЛ, имеющие непригодное для проживания или разрушенное жилье, также получают ежемесячное пособие в размере три тысячи гривен на каждого ребенка и человека с инвалидностью и две тысячи на каждого человека старше 18 лет, — объясняет Анатолий Стельмах.
Что касается размера компенсации, то о конкретных суммах пока речь не идет, потому что методика еще разрабатывается.
Что касается размера компенсации, то о конкретных суммах пока речь не идет, потому что методика еще разрабатывается.
По словам Стельмаха, правительство расширило возможности участия в программе льготной ипотеки для внутренне перемещенных лиц, потерявших свое жилье и желающих приобрести новое.
— Кредиты теперь предоставляются сроком до 30 лет (ранее было на 20 лет) под 3% годовых. В 2022 году семьи из ВПО уже получили 572 льготных ипотечных кредита на сумму 760 миллионов гривен за финансирование правительства Германии.
Заместитель Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий говорит: сейчас идет дискуссия о необходимости пересмотра подходов выплаты пособий внутренне перемещенным лицам.
Переселенцы с 2014 года, по тем или иным причинам не получающие выплаты ВПЛ, теперь не могут их получать, даже если фактически переместились с горячих точек.
Переселенцы с 2014 года, по тем или иным причинам не получающие выплаты ВПЛ, теперь не могут их получать, даже если фактически переместились с горячих точек.
В настоящее время прорабатывается механизм предоставления такой помощи исходя из необходимости ее получения.
Государство также запустило процесс компенсации средств тем, кто приютил у себя ВПЛ. Стельмах говорит, что компенсация касается коммунальных услуг.
— В отопительный сезон владельцы жилья, приютившие у себя дома переселенцев, получают компенсацию за коммунальные услуги в размере 900 гривен, — объясняет он.
Также государство продолжает нарабатывать механизм возмещения за трудоустройство ВПЛ. Как получить такие выплаты — читай в материале.
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