Ответы на часто задаваемые вопросы: как ВПЛ могут получить бесплатное жилье и выплаты

Полномасштабная война нагло выселила миллионы украинцев из их домов. Люди, которые когда-то имели собственную недвижимость и спокойную жизнь, живут как ВПЛ в других регионах Украины, получают от государства ежемесячные выплаты и ищут более комфортное жилье.

Где сейчас принимают переселенцев, какие условия на получение безвозмездного жилья и как получить финансовую помощь, — объяснил заместитель Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Анатолий Стельмах.

Кто может получать выплаты переселенцам?

В 2023 году выплаты для ВПЛ были продлены автоматически. Они будут продолжаться до окончания войны и будут выплачивать их еще два месяца после окончания действия военного положения.

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Выплаты предоставляются переселенцам из нескольких областей:

Днепропетровской;

Донецкой;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской;

Запорожской.

Ежемесячные выплаты составляют три тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью, или две тысячи гривен на каждого совершеннолетнего человека.

Также продолжают начислять выплаты гражданам, которые эвакуируются из опасных регионов. Они также могут рассчитывать на такие же выплаты в размере трех или двух тысяч гривен ежемесячно соответственно.

Получить денежные средства можно в отделении Укрпочты, а также на банковскую карту. Для этого нужно оформить ВПЛ через Дію: как это делать, мы объясняли раньше.

Помощь с жильем от государства для ВПЛ

Для граждан, эвакуируемых из опасных регионов, государство предоставляет бесплатное жилье. Обычно людей размещают в местах компактного поселения в центральных или западных областях Украины.

Имеют ли право вынужденные переселенцы на бесплатное поселение от государства?

Для граждан, решившихся на эвакуацию, государство обязуется предоставить бесплатное жилье. Обычно людей размещают в местах компактного поселения, так называемые МКП, расположенные в центральных или западных областях Украины.

По словам Анатолия Стельмаха, в настоящее время существует более шести тысяч таких поселений, в которых размещено около одного миллиона ВПЛ.

Помощь для граждан, жилье которых разрушено или повреждено

На помощь от государства также могут рассчитывать и те граждане, чье жилье было разрушено или повреждено во время боевых действий. Пока депутаты рассматривают соответствующий закон, после принятия которого получить возмещение можно будет деньгами.

— ВПЛ, имеющие непригодное для проживания или разрушенное жилье, также получают ежемесячное пособие в размере три тысячи гривен на каждого ребенка и человека с инвалидностью и две тысячи на каждого человека старше 18 лет, — объясняет Анатолий Стельмах.

Что касается размера компенсации, то о конкретных суммах пока речь не идет, потому что методика еще разрабатывается.

По словам Стельмаха, правительство расширило возможности участия в программе льготной ипотеки для внутренне перемещенных лиц, потерявших свое жилье и желающих приобрести новое.

— Кредиты теперь предоставляются сроком до 30 лет (ранее было на 20 лет) под 3% годовых. В 2022 году семьи из ВПО уже получили 572 льготных ипотечных кредита на сумму 760 миллионов гривен за финансирование правительства Германии.

Могут ли получить помощь ВПЛ с 2014 года

Заместитель Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий говорит: сейчас идет дискуссия о необходимости пересмотра подходов выплаты пособий внутренне перемещенным лицам.

Переселенцы с 2014 года, по тем или иным причинам не получающие выплаты ВПЛ, теперь не могут их получать, даже если фактически переместились с горячих точек.

В настоящее время прорабатывается механизм предоставления такой помощи исходя из необходимости ее получения.

Компенсация от государства людям, приютившим ВПЛ в своих домах

Государство также запустило процесс компенсации средств тем, кто приютил у себя ВПЛ. Стельмах говорит, что компенсация касается коммунальных услуг.

— В отопительный сезон владельцы жилья, приютившие у себя дома переселенцев, получают компенсацию за коммунальные услуги в размере 900 гривен, — объясняет он.

Также государство продолжает нарабатывать механизм возмещения за трудоустройство ВПЛ. Как получить такие выплаты — читай в материале.

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