Сложно добраться до детей: Верещук о принудительной эвакуации из Бахмута и мгновенных выплатах для ВПО

Сегодня ситуация на фронте остается сложной и неоднозначной. У врага есть определенные успехи на Бахмутском направлении: там, несмотря на медленные темпы и небольшие достижения, россияне продвигаются вглубь города.

О ситуации в Бахмуте мы писали раньше, но открытым остается вопрос: проходит ли эвакуация гражданских из-под плотных обстрелов на линии фронта?

О том, как продвигается эвакуация из прифронтовых зон и какова ситуация с безработицей среди переселенцев, в эфире телемарафона Єдині новини рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Эвакуация из Бахмута

По словам Ирины Верещук, в настоящее время принудительная эвакуация продолжается из 21 населенного пункта.

— Этой ночью первый поезд с эвакуированными прибыл в Житомирскую область. Сейчас эта область принимает вынужденно перемещенных лиц из Донбасса, — объяснила Верещук.

Также она отметила, что в Бахмуте до сих пор остаются несовершеннолетние и маленькие дети, до которых все труднее добраться.

Мы всячески стараемся сделать так, чтобы в городе и ближайших к Бахмуту селах оставалось как можно меньше детей.

Помощь для ВПО

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подчеркнула, что первую помощь ВПО получают сразу по приезду на новое место жительства. Сразу на вокзале людям выплачивают средства, развозят в населенные пункты и оказывают психологическую помощь взрослым и детям.

Также Верещук добавила, что сейчас государство обеспечивает всем необходимым материальным и психологическим, чтобы стабилизировать людей на новой территории.

Как ВПО найти работу

По словам Ирины Верещук, сейчас в Украине очень сложная ситуация с трудоустройством. Только по официальным данным, безработными числятся 137 тысяч украинцев. Но на самом деле таких людей может быть гораздо больше.

— Это особенно остро касается женщин. Большинство мужчин ушли на фронт, в то время как женщины должны ухаживать за детьми и старшими родственниками, — говорит Верещук.

Государство помогает переселенцам овладеть новой профессией для того, чтобы люди гарантированно нашли работу и могли зарабатывать деньги самостоятельно.

В Службе занятости есть хорошая программа по ваучерам. Человеку предоставляют ваучер на 26 тысяч гривен для переучивания.

В то же время наиболее распространенной проблемой для ВПО является нарушение прав на социальные выплаты. Как изменился механизм начисления выплат ВПЛ и кого эти изменения коснулись, мы писали в нашем другом материале.

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