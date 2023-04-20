Украина

Сложно добраться до детей: Верещук о принудительной эвакуации из Бахмута и мгновенных выплатах для ВПО

Виктория Мельник, редактор сайта 20 апреля 2023, 12:00
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