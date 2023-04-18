Ситуация в Бахмуте сегодня: военные рассказали о боях в городе и уменьшилось ли количество вражеских штурмов

Украинские защитники стали олицетворением нашей несокрушимости, силы и храбрости. А Бахмут стал нашей Восточной крепостью, оберегающей нас от наступления оккупантов.

Ситуация в Бахмуте уже многие месяцы остается сложной, продолжаются тяжелые бои как в городе, так и в пригороде. Однако наши защитники мужественно держат оборону и не поддаются врагу, а наоборот — уничтожают его силы.

Солдат-гранатометчик 5-й ОДШБр Юрий Сиротюк с позывным Мамай рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини о боях в городе. Он отметил, что логистические пути находятся под нашим контролем.

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Ситуация в Бахмуте: уменьшилось ли количество штурмов

Юрий отметил, что продолжаются тяжелые бои за город — бессмысленные с российской стороны, ведь они уменьшают их потенциал, и обоснованы и разумны с нашей.

— Все слова, что они (россияне — ред.) возьмут Бахмут за день, неделю, месяц, до конца года закончились пшиком. Украинские защитники с одной стороны обороняют ставший символом город, а с другой — выполняют стратегическое задание.

Наши военные уничтожают наступательный потенциал российской армии, — рассказывает Мамай.

Мужчина говорит: если сравнивать с началом 2023 года, то количество штурмов уменьшилось, но существенно сузился фронт. В меньшей части города бои продолжаются беспрерывно. Враг также применяет артиллерию и авиацию. Но если раньше он запускал ракеты, то сейчас направляет на город управляемые бомбы.

Единственное, что мы заметили, — враг не может охватить весь город. Не может вести наступательные действия сразу с трех сторон. Не может одновременно перерезать украинские трассы поставок и в лоб атаковать ВСУ.

Несмотря на разговоры, что якобы россияне перерезали трассы в город, Юрий отмечает, что поставки всегда были в норме, хотя и проводились под обстрелами. Акцентирует, что сейчас подсохли не только основные трассы, но и альтернативные. Некоторые даже удалось частично отремонтировать.

Потери России в Бахмуте

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона Єдині новини рассказал Вадиму Карпьяку, что оккупанты продолжают быть активными на Бахмутском направлении. Сосредотачивают силы как военных из группы Вагнера, так и из воздушно-десантных войск.

За прошедшие сутки было 34 боевых столкновения и два авианалета, захватчики триста раз нанесли удары разными артиллерийскими системами по нашим позициям.

Но украинские военные уничтожили на этом направлении четыре вражеских полевых склада с боеприпасами и 126 оккупантов.

Все эти месяцы Бахмут выполнял главную задачу — не давал врагу двигаться дальше по нашей территории. При этом системно, мощно, практически в промышленных объемах, наши бойцы уничтожали живую силу и технику противника.

Почти все наше внимание приковано к Востоку, но на других участках фронта тоже тяжело. Ранее мы рассказывали о ситуации на Юге и как оккупанты обороняются.

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