Украина

Ситуация в Бахмуте сегодня: военные рассказали о боях в городе и уменьшилось ли количество вражеских штурмов

Богдана Макалюк, редактор сайта 18 апреля 2023, 10:00

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Жестокость в крови — россияне издеваются над своими же мобилизованными: карта боевых действий в Украине 18 апреля в режиме онлайн
0:12:57
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В предвкушении контрнаступления ВСУ: как россияне на Юге оборонительные рубежи возводят
0:07:06
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Отбивать десятки атак, держать оборону и уничтожать врага: карта боевых действий в Украине 17 апреля в режиме онлайн
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