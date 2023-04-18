Ситуація у Бахмуті сьогодні: військові розповіли про бої в місті та чи зменшилася кількість ворожих штурмів

Українські захисники стали уособленням нашої незламності, сили та хоробрості. А Бахмут став нашою Східною фортецею, яка оберігає нас від наступу окупантів.

Ситуація у Бахмуті вже багато місяців залишається складною, тривають тяжкі бої як у місті, так і в передмісті. Проте наші захисники мужньо тримають оборону та не піддаються ворогу, а навпаки — знищують його сили.

Солдат-гранатометник 5-ї ОШБр Юрій Сиротюк на псевдо Мамай розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону Єдині новини про бої у місті. Він зазначив, що логістичні шляхи перебувають під нашим контролем.

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Юрій зазначив, що тривають тяжкі бої за місто — безглузді з російської сторони, адже вони зменшують їх потенціал, та обґрунтовані й розумні — з нашої.

— Усі слова, що вони (росіяни — ред.) візьмуть Бахмут за день, тиждень, місяць, до кінця року закінчилися пшиком. Українські захисники з одного боку обороняють місто, яке стало символом, а з іншого — виконують стратегічне завдання.

Наші військові знищують наступальний потенціал російської армії, — розповідає Мамай.

Чоловік говорить: якщо порівнювати з початком 2023 року, то кількість штурмів зменшилася, але істотно звузився фронт. У меншій частині міста бої тривають без перестанку.

Ворог так само застосовує артилерію та авіацію. Але якщо раніше він запускав ракети, то зараз спрямовує на місто керовані бомби.

Єдине, що ми помітили, — ворог не може охопити все місто. Не може вести наступальні дії відразу з трьох сторін. Не може одночасно перерізати українські траси постачання та в лоб атакувати ЗСУ.

Попри розмови, що нібито росіяни перерізали траси до міста, Юрій наголошує, що постачання завжди було в нормі, хоч і проводилося під обстрілами.

Акцентує, що зараз підсохли не лише основні траси, а й альтернативні. Деякі навіть вдалося частково відремонтувати.

Втрати Росії у Бахмуті

Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону Єдині новини розповів Вадиму Карп’яку, що окупанти продовжують бути активними на Бахмутському напрямку. Зосереджують сили як військових з групи Вагнера, так і з повітряно-десантних військ.

За минулу добу було 34 бойових зіткнення та два авіанальоти, загарбники триста разів завдали ударів різними артилерійськими системами по наших позиціях.

Але українські військові знищили на цьому напрямку чотири ворожі польові склади з боєприпасами та 126 окупантів.

Усі ці місяці Бахмут виконував головне завдання — не давав ворогу рухатися далі нашою територією. При цьому системно, потужно, практично в промислових об’ємах, наші бійці знищували живу силу та техніку противника.

Чи не вся наша увага прикута до Сходу, але на інших ділянках фронту теж складно. Раніше ми розповідали про ситуацію на Півдні та як окупанти обороняються.

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