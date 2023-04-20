Война в Украине

Ни о каком окружении речи не идет! Военный рассказал о боях в Бахмуте и положении россиян

Виктория Мельник, редактор сайта 20 апреля 2023, 20:30
Бахмут
Фото: Генеральный штаб ВСУ

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