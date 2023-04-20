Ни о каком окружении речи не идет! Военный рассказал о боях в Бахмуте и положении россиян

Бахмутское направление остается эпицентром российского наступления. Оккупанты сконцентрировали в городе Бахмут силы и пытаются полностью захватить территорию.

Однако Силы обороны сдерживают давление противника в динамических боях, нанося ему существенные потери, — пишет командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем Telegram.

О том, одерживают ли оккупанты победу в Бахмуте и какую кампанию для наступления враг выбрал, в эфире телемарафона Єдині новини рассказал солдат-гранатометчик пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк с позывным Мамай.

Бахмут сегодня

По словам бойца, из-за ухудшения погодных условий сейчас в Бахмуте стало спокойнее. Однако несколько дней до этого оккупанты непрерывно били по городу и его окрестностям из всего своего вооружения.

— Вражеские атаки продолжаются непрерывно, но враг не может атаковать всю линию фронта. Поэтому россияне ищут слепой участок, концентрируются и пытаются наступать оттуда, — говорит Мамай.

Враг имеет огромные потери. Недавно они пытались пройти штурмом не только в центр города, но с северного направления, используя авиацию.

Военный Мамай говорит, что из-за огромных потерь за относительно малое количество взятых метров, у россиян падает военный и моральный дух.

— Мы полностью выполняем свою работу. Стоим здесь и уменьшаем военный потенциал врага, сюда работают поставки. Конечно, это адские условия, обстрелы идут постоянно, военные не имеют передышки.

Ни о каком окружении или катастрофе для украинского фронта речь даже не идет. Более того, мне кажется, что россияне находятся в состоянии отчаяния и понимают, что их кампания скоро закончится, — подчеркнул украинский военный.

Также Сиротюк отметил, что в направлении Бахмута работает несколько трасс поставок, а враг до сих пор не смог их перекрыть.

Известно, что из города и поселений вокруг до сих пор продолжается принудительная эвакуация мирных жителей. Как на нее попасть и куда увозят ВПЛ, мы писали в другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!