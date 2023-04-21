Удачный штурм ВСУ на Угледарском направлении! Бойцы рассказали, как проходил бой за возвращение позиций

Несмотря на интенсивные артиллерийские и авиаудары на Угледарском направлении, наши бойцы понемногу возвращают под свой контроль украинские земли.

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша накануне устроили россиянам настоящий ад и выгнали сразу с нескольких позиций. Часть оккупантов уже никогда не сможет попасть домой.

Более полугода россияне контролировали эти позиции. Оттуда они наносили удары не только по нашим военным, но и по мирному населению.

— За эти позиции бои длились и не утихали еще с прошлого лета. Сначала это была наша земля и наши позиции, потом россияне отбили их, — рассказывает военнослужащий Тарас.

Андрей — один из бойцов, возвращавших земли, — рассказывает, что после Пасхи подхватили удачный момент и атаковали на рассвете. Сначала накрыли артиллерией, а затем начали штурм.

Бойцы отбили одну позицию, а затем принялись штурмовать другую. Ближние бои продолжались несколько часов, одни россияне отстреливались, другие — пытались убежать.

Один боец ​​рассказывает, что в небе работала вражеская авиация, а оккупанты использовали фосфорные бомбы. К счастью, никто не пострадал.

Параллельно работали наши дроны, которые помогли “успокоить” вражескую артиллерию и минометы. Бойцы 68-й бригады закрепились на позициях и надеются, что в дальнейшем под свой контроль будут брать еще большие территории.

Все ждут контрнаступления ВСУ и возвращения наших территорий. Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о деталях контрнаступления ВСУ.

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