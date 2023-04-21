Украина

Удачный штурм ВСУ на Угледарском направлении! Бойцы рассказали, как проходил бой за возвращение позиций

Олег Корниенко, Журналист программы Факты ICTV 21 апреля 2023, 21:00
Штурм ЗСУ на Вугледарському напрямку: як бійці повертали свої позиції

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