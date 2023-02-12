Удар по економіці, екологічна катастрофа, новий прояв тероризму? Росія осушує Каховське водосховище, чим це загрожує

Тактика випаленої землі, знищення енергоінфраструктури, вбивство та катування мирних мешканців, екологічна катастрофа — усі ці дії Росія застосовує на території України. Щоразу вона доводить, що є країною-терористом. Зараз Росія намагається осушити Каховське водосховище, що може призвести до багатьох проблем.

Про те, що РФ осушує водосховище у Каховці Херсонської області повідомило Національне громадське радіо США (NPR) з посиланням на дані із супутників. Крім цього, Інститут вивчення війни (ISW) теж припускає таку можливість. Ми розповімо, чим загрожує осушення Каховського водосховища.

Що таке Каховське водосховище

Каховське водосховище — велике рукотворне озеро, його ще можуть називати морем. Це останнє водосховище у мережі Дніпра. З 1950-х років водосховище забезпечує питною та зрошувальною водою південні регіони України — Херсонську та Запорізьку області.

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Раніше 400-кілометровий канал, що веде від водосховища, забезпечує водою окупований Росією Крим. Після анексії півострова Україна почала відводити воду з каналу, що залишило Крим без води. Проте влітку 2022 року Росія знову дала воду на півострів. Експерти припускають, що це може бути через осушення Каховського водосховища.

Осушення Каховського водосховища: що відомо

Каховське водосховище росіяни контролюють з перших днів повномасштабного вторгнення, адже воно розташоване на тимчасово окупованій території. За інформацією NPR, росіяни почали спускати воду з водосховища з листопада 2022 року.

Інформація з супутників каже, що зараз рівень води у Каховському водосховищі впав до найнижчої позначки за останні 30 років. На знімках компаній Planet та Maxar можна помітити, як через стрімке падіння рівня води змінюється берегова лінія вздовж водосховища.

Згідно з даними радіолокаційної альтиметрії, поточний рівень водосховища становить 14 м. Це на 2 м нижче нормальної позначки.

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Чим загрожує осушення Каховського водосховища

Географ зі Шведського університету сільськогосподарських наук, що вивчав сільське господарство на півдні України, Брайан Кунс розповідає, що водосховище необхідне для забезпечення водою посушливих сільськогосподарських угідь у південній частині країни, повідомляє BBC Україна.

Канали, що йдуть від водосховища, зрошують близько 200 тис. га земель на Півдні. Це важливо для росту соняшників, овочів та зерна, які вирощують на цих територіях.

Крім цього, вода у Каховському водосховищі забезпечує охолодження Запорізької АЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило про потенційний ризик, пов’язаний із падінням рівня води у водосховищі.

— Попри те, що зниження рівня води не є безпосередньою загрозою для ядерної безпеки, це може стати причиною для тривоги, якщо дозволити цьому тривати далі, — сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Українська влада заявляла, якщо рівень впаде нижче за позначку 13,2 м, то система охолодження Запорізької атомної електростанції опиниться під загрозою.

Співробітник американського Національного управління океанографії та атмосфери Девід Хелмс каже, що Росія протягом кількох місяців використала Каховське водосховище для поповнення мережі водосховищ у Криму. Що могло теж осушити водосховище.

Під час контрнаступу ЗСУ у листопаді російські війська відступили та підірвали греблю на Каховській ГЕС. Вона контролює рівень води у Каховському водосховищі. Хоча вибух її не пошкодив, але росіяни могли відкрити два крани на контрольованій ними частині греблі та відкрити додаткові шлюзові ворота. Що зменшило рівень води.

У Запорізькій ОВА зазначають, що кілька міст, включаючи Енергодар, Мелітополь та Бердянськ, можуть зіткнутися з нестачею води. Зараз ці міста в окупації, тому достеменно невідомо, яка там ситуація з водою.

Хелмс вважає, що осушення Каховського водосховища — це спроба Росії завдати шкоди економіці України, бо вона значною мірою залежить від експорту сільськогосподарської продукції.

Натомість Запорізька ОВА припускає, що метою скидання води з водосховища може бути, зокрема, затоплення території на південь від греблі, щоб не дати українським силам форсувати Дніпро.

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