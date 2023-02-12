Новини

Удар по економіці, екологічна катастрофа, новий прояв тероризму? Росія осушує Каховське водосховище, чим це загрожує

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Лютого 2023, 14:30
Каховське водосховище: чому Росія його осушує та чим це небезпечно
Фото: Getty Images

Більше новин
Як говорити з іноземцями про війну — поради психолога
“Не хочу відштовхнути людину своїм болем: як говорити з іноземцями про війну?”
чи можна їсти несезонні фрукти
Чи можна їсти несезонні фрукти та овочі — про користь та шкоду консервантів розповідає нутриціологиня
заповіт
Залишити по собі лад у справах та злагоду в родині: як правильно скласти заповіт та навіщо це робити
зміна прізвища
Пройти бюрократичний квест без нервів: як змінити прізвище після одруження
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як говорити з іноземцями про війну — поради психолога
“Не хочу відштовхнути людину своїм болем: як говорити з іноземцями про війну?”
Флешбеки
Війна, насильство та ДТП: що таке флешбеки та як людське тіло на них реагує
Як відключення світла впливають на циркадні ритми людини
Біологічний годинник уже не витримує — як відключення світла впливають на циркадні ритми та що з цим робити
Карта бойових дій в Україні 12.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 12 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Відео
Карта бойових дій в Україні 12.02.2023 онлайн

Актуальна карта бойових дій в Україні 12 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
0:10:53
Олексій Дмитрашківський
Хайп дорожче за життя? Військовий жорстко звернувся до українців та розповів, яка ситуація у Запоріжжі
0:03:15
Домашні насильства
“Мене беруть за шию, можуть задушити…” Чому під час війни рівень домашнього насильства виріс
0:03:48
Спротив Херсонщини
Вели боротьбу під страхом смерті: історія спротиву мужнього села П’ятихатки на Херсонщині
0:08:07
Харківщина
Випускають ракети щохвилини: як зараз виглядає життя Харківщини під обстрілами
0:03:37
Газ
У Дніпрі повернули блакитне паливо — колапсу не буде?
Інтерв'ю Мішеля Хазанавічуса про візит в Україну
Від перемоги України залежить мир усіх нас — кінорежисер Мішель Хазанавічус про підтримку платформи UNITED 24
0:04:51
Донеччина
ЗСУ змушують ворога замовкнути назавжди — репортаж з найгарячішого напрямку фронту
0:04:04
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 11 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
зміна прізвища
Читати далі
Пройти бюрократичний квест без нервів: як змінити прізвище після одруження
Флешбеки
Читати далі
Війна, насильство та ДТП: що таке флешбеки та як людське тіло на них реагує

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь