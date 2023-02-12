Новости

Удар по экономике, экологическая катастрофа, новое проявление терроризма? Россия осушает Каховское водохранилище, чем это опасно

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 февраля 2023, 14:30
Каховське водосховище: чому Росія його осушує та чим це небезпечно
Фото: Getty Images

Больше новостей
заповіт
Оставить порядок в делах и согласие в семье: как правильно составить завещание и зачем это делать
зміна прізвища
Пройти бюрократический квест без нервов: как поменять фамилию после женитьбы
Які небезпеки несе олія
Суперфуд или источник всех болезней: нутрициолог объясняет, какие опасности и пользу несет масло
Флешбеки
Война, насилие и ДТП: что такое флешбеки и как человеческое тело на них реагирует
Смотреть больше

Материалы по теме

Флешбеки
Война, насилие и ДТП: что такое флешбеки и как человеческое тело на них реагирует
Як відключення світла впливають на циркадні ритми людини
Биологические часы уже не выдерживают — как отключение света влияет на циркадные ритмы и что с этим делать
Карта бойових дій в Україні 12.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 12 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Українські біженці мають декларувати іноземну грошову допомогу
Украинские беженцы за рубежом будут декларировать иностранные выплаты — что это значит и как это сделать

Видео
Карта бойових дій в Україні 12.02.2023 онлайн

Актуальная карта боевых действий в Украине 12 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом
0:10:53
Олексій Дмитрашківський
Хайп дороже жизни? Военный жестко обратился к украинцам и рассказал, какая ситуация в Запорожье
0:03:15
Домашні насильства
“Меня берут за шею, могут задушить…” Почему во время войны уровень домашнего насилия вырос
0:03:48
Спротив Херсонщини
Вели борьбу под страхом смерти: история сопротивления храброго села Пятихатки Херсонской области
0:08:07
Харківщина
Выпускают ракеты ежеминутно: как сейчас выглядит жизнь Харьковской области под обстрелами
0:03:37
У Дніпрі повернули блакитне паливо — колапсу не буде?
В Днепре вернули голубое топливо – коллапса не будет?
Інтерв'ю Мішеля Хазанавічуса про візит в Україну
От победы Украины зависит мир всех нас — кинорежиссер Мишель Хазанавичус о поддержке платформы UNITED 24
0:04:51
Донеччина
ВСУ заставляют врага замолчать навсегда — репортаж с самого горячего направления фронта
0:04:04
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 11 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Больше видео
зміна прізвища
Читать дальше
Пройти бюрократический квест без нервов: как поменять фамилию после женитьбы
Флешбеки
Читать дальше
Война, насилие и ДТП: что такое флешбеки и как человеческое тело на них реагирует

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь