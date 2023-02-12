Удар по экономике, экологическая катастрофа, новое проявление терроризма? Россия осушает Каховское водохранилище, чем это опасно

Тактика выжженной земли, уничтожение энергоинфраструктуры, убийство и пытки мирных жителей, экологическая катастрофа — все эти действия Россия применяет на территории Украины. Каждый раз она доказывает, что является страной-террористом. Сейчас Россия пытается осушить Каховское водохранилище, что может привести ко многим проблемам.

О том что РФ осушает водохранилище в Каховке Херсонской области, сообщило Национальное общественное радио США (NPR) со ссылкой на данные со спутников. Кроме этого, Институт изучения войны (ISW) тоже предполагает такую возможность. Мы расскажем, чем грозит осушение Каховского водохранилища.

Что такое Каховское водохранилище

Каховское водохранилище — большое рукотворное озеро, его еще могут называть морем. Это последнее водохранилище в сети Днепра. С 1950-х годов водохранилище обеспечивает питьевой и оросительной водой южные регионы Украины — Херсонскую и Запорожскую области.

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Ранее 400-километровый канал, ведущий от водохранилища, обеспечивал водой оккупированный Россией Крым. После аннексии полуострова Украина начала отводить воду из канала, который оставил Крым без воды. Но летом 2022 года Россия снова дала воду на полуостров. Эксперты предполагают, что это может быть из-за осушения Каховского водохранилища.

Осушение Каховского водохранилища: что известно

Каховское водохранилище россияне контролируют с первых дней полномасштабного вторжения, ведь оно расположено на временно оккупированной территории. По информации NPR, россияне начали спускать воду из водохранилища с ноября 2022 года.

Информация со спутников говорит, что сейчас уровень воды в Каховском водохранилище упал до самой низкой отметки за последние 30 лет. На снимках компаний Planet и Maxar можно заметить, как из-за быстрого падения уровня воды меняется береговая линия вдоль водохранилища.

Согласно данным радиолокационной альтиметрии, текущий уровень водохранилища составляет 14 м. Это на 2 м ниже нормальной отметки.

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Чем грозит осушение Каховского водохранилища

Географ из Шведского университета сельскохозяйственных наук, изучавший сельское хозяйство на юге Украины, Брайан Кунс рассказывает, что водохранилище необходимо для обеспечения водой засушливых сельскохозяйственных угодий в южной части страны, сообщает BBC Украина.

Каналы, идущие от водохранилища, орошают около 200 тыс. га земель на Юге. Это важно для роста подсолнечников, овощей и зерна, выращиваемых на этих территориях.

Кроме того, вода в Каховском водохранилище обеспечивает охлаждение Запорожской АЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о потенциальном риске, связанном с падением уровня воды в водохранилище.

— Несмотря на то, что снижение уровня воды не является непосредственной угрозой ядерной безопасности, это может стать причиной для тревоги, если позволить этому продолжаться, — сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Украинские власти заявляли, что если уровень упадет ниже отметки 13,2 м, то система охлаждения Запорожской атомной электростанции окажется под угрозой.

Сотрудник американского Национального управления океанографии и атмосферы Дэвид Хелмс говорит, что Россия в течение нескольких месяцев использовала Каховское водохранилище для пополнения сети водохранилищ в Крыму. Что могло тоже осушить водохранилище.

Во время контрнаступления ВСУ в ноябре российские войска отступили и подорвали дамбу на Каховской ГЭС. Она контролирует уровень воды в Каховском водохранилище. Хотя взрыв ее не повредил, но россияне могли открыть два крана на контролируемой части плотины и открыть дополнительные шлюзовые ворота. Что снизило уровень воды.

В Запорожской ОВА отмечают, что несколько городов, включая Энергодар, Мелитополь и Бердянск, могут столкнуться с нехваткой воды. Сейчас эти города в оккупации, поэтому неизвестно, какая там ситуация с водой.

Хелмс считает, что осушение Каховского водохранилища — это попытка России нанести ущерб экономике Украины, потому что она в значительной степени зависит от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Запорожская ОВА предполагает, что целью сброса воды из водохранилища может быть, в частности, затопление территории к югу от плотины, чтобы не дать украинским силам форсировать Днепр.

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