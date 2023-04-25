Под ударом — зона Каховского водохранилища. Спасатели рассказали про обстрелы

Российские оккупанты упорно атакуют Никопольский район Днепропетровской области. Враг обстреливает город даже утром, а также сбрасывает заряды с дронов.

Атаковали также прибрежную зону Каховского водохранилища. Под ударом оказалась спасательная станция на воде и дома рядом. Двое спасателей и местный житель были ранены. Один мужчина с минно-взрывными ранениями до сих пор в больнице.

Начальник аварийно-спасательной службы Никополя Сергей Варакута рассказывает, как оккупанты атаковали его базу из дронов. Сначала запустили их утром из оккупированного Энергодара, ударили по административному зданию, где находился спасатель.

33-летнего мужчину контузило, а помещение нужно ремонтировать как снаружи, так и изнутри. Позже оккупанты атаковали стоянку для лодок. Рядом находился начальник смены, он не успел спрятаться. От атаки дронами пострадал еще один местный житель.

Оккупанты продолжают терроризировать Никополь и в течение дня. Гуманитарную помощь жителям приходится раздавать под звуки взрывов. Местные к этому привыкли и говорят, что не так страшно, когда взрывается далеко.

Во время последнего обстрела Никополя, кроме коммунального заведения, повреждения получили два жилых дома, хозяйственные постройки, автомобиль и линия электропередачи.

Наши защитники делают все, чтобы прогнать врага с нашей земли, чтобы он перестал терроризировать мирное население. Ранее мы рассказывали об удачном штурме ВСУ на Угледарском направлении. ВСУ вернули позиции, с которых враг атаковал и военных, и гражданских.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!