Помогает людям, которые остались без воды, электричества и газа, потому что это по-человечески! История волонтера из Орехова

В разбитом российскими бомбами Орехове в Запорожской области неравнодушные сплотились и принялись помогать нуждающимся.

Собственным транспортом развозят лекарства, хлеб, даже делятся с соседями электричеством, потому что его в городке, где остается несколько тысяч человек, нет больше года, как воды и газа.

Помогает другим, потому что так должно быть

Волонтер Сергей загружает в свою машину хлеб от благотворителей, он отмеченный специальными наклейками. Это дает понять, что хлеб не для продажи. Сергей вместе с супругой Викторией уже около года развозит хлеб по разбитым кварталам.

Мужчина рассказывает, что люди ждут этой помощи, особенно пенсионеры. В одном из районов Орехова Сергей отдает хлеб Лилии, которая уже раздаст его своим соседям. Подчеркивает, что их осталось не так много. На двух улицах осталось 14 человек, а раньше было несколько сотен.

63-летний житель Орехового Сергей, которому волонтер привез хлеб, рассказывает, что летом получил осколочное ранение в ногу. Осколок вытащили, но травма до сих пор дает о себе знать.

Во время недавнего обстрела пострадал также автомобиль самого волонтера. На лобовом стекле видны дыры от обломков РСЗО Град. Сергей также делится с соседями генератором. Топливо для него покупают все вместе.

Волонтер уверяет: развозит людям помощь, потому что так должно быть.

Мы ведь с людьми живем! Это же по-человечески, — говорит он.

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